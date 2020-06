Denktank-lid Breuker: 'Na corona kan het echt anders worden'

Ondernemer Engbert Breuker uit Den Andel zit sinds deze week met 25 andere denkers en doeners in het Breakout Team. Zij gaan het kabinet, het bedrijfsleven en de samenleving adviseren over ‘Nederland na corona’.

‘Omdat we dit moment kunnen gebruiken om versneld een verandering van economie en maatschappij in gang te zetten’, motiveert Breuker zijn inbreng in het team. ‘Zodat wat van waarde is weer telt.’

Breuker werd gevraagd zitting te nemen in het Breakout Team door Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waar hij zich vooral met klimaatverandering bezighoudt. Rotmans is initiatiefnemer van het team, waarvan de naam een knipoog is naar het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert over aanpak van de corona-pandemie.

Tegenwicht

Rotmans stuurde kortgeleden een tweet de wereld waarin hij zei dat het tijd werd tegenwicht te bieden aan de volgens hem eenzijdige, louter op adviezen van virologen en medici gebaseerde boodschap van het OMT. Uit de reacties die dat opleverde ontstond het team van ondernemers, wetenschappers, filosofen en andere maatschappelijk betrokkenen.

’Hij wilde ook iemand uit het Noorden’, zegt Breuker, eigenaar van het adviesbureau Pentascope in Groningen en zelf betiteld aansteker, wondernemer en vredestrever. Breuker haalde Rotmans eerder naar Groningen voor de manifestatie Let’s Gro. ’Belangrijker nog’, vult Breuker aan. ‘Rotmans wilde niet alleen denkers, maar ook doeners, mensen die dingen opzetten en ook uitvoeren.’

Van onderop

Het Breakout Team wil een burgerbeweging worden die van onderop ideeën en initiatieven opspeurt, versterkt en bekender maakt. Breuker: ’Zaken zoals die waar ik hier in Den Andel mee bezig ben: lokaal voedsel produceren via ons concept de Herenboeren, energieproductie voor het dorp, een deelautoproject, onze recyclingwinkel in Den Andel, de recyclingwerkplaats en het kookinitiatief Den Andel van de Kook.’

Ik wil dat er een beweging op gang komt van mensen die zien dat het ook anders kan Engbert Beuker - lid Breakout Team

Breuker stapte graag aan boord bij het Breakout Team. Hij ziet het als een mooie kans projecten als die in Den Andel op veel meer plaatsen van de grond te krijgen. ’Waar wij mee bezig zijn in het dorp wordt nog niet breed opgepikt. Het wordt toch wat gezien als plannetjes van de Groene Kerk of van een duurzaamheidsbeweging. Maar daar ben ik helemaal niet van. Ik wil er niet eens bij horen.’

Stukdenken

Breuker handelt vanuit een praktisch idealisme: ‘Mijn motivatie is dat ik niet in een wereld wil leven die zichzelf afbreekt. Ik wil dat er een beweging op gang komt van mensen die zien dat het ook anders kan. Mensen die niet bij voorbaat dingen stukdenken, maar gewoon doen.’

Naast die lokale projecten, zal Breuker zich in het Breakout Team bezighouden met de thema’s basisinkomen en eerlijke prijzen. ‘Dus geen vliegticket naar Barcelona meer voor dertig euro. Maar voor een prijs waarin ook de milieukosten en andere maatschappelijke kosten zijn meegenomen. Misschien kost een vlucht dan drieduizend euro. Ja, dan moet je er weer voor sparen.’

Keiharde realiteit

De term ’dagdromerij’ is aan Breuker niet besteed. ‘Nee joh, dit is keiharde realiteit. Mensen mogen zeggen dat ik een dromer ben. Maar ik kan ze laten zien wat we doen hier in het dorp. Ik kan het aanwijzen. We doen dingen. En dan nog. Ik leef nog altijd liever in een droom, dan in een klotewereld die zichzelf stuk maakt.’

De adviezen gaan naar Den Haag en andere beleidsmakers. Dat die de goede raad onderin een la laten verdwijnen, zal niet zo snel gebeuren denkt Breuker. De contacten en het netwerk die Jan Rotmans en andere vooraanstaanden uit het team hebben zullen dat volgens hem voorkomen.

Eerder is er de vrees dat iedereen na afloop van de coronacrisis in het oude patroon vervalt. ‘Het is mijn hoop en verwachting dat de groep die denkt dat het zo niet langer kan groter wordt. Precies zoals het nu gaat met alle demonstraties tegen racisme. Dit is hét moment om een verandering te versnellen.’