Eierbal eten bij de FC: 'We mochten weer, dus direct maar doen'

De snackbar aan de noordkant van het stadion wordt een paar keer per week ingericht om FC-supporters weer een beetje in voetbalsfeer te brengen. Hij is van donderdag tot en met zondag tussen vier en acht uur geopend.

De bezoekers kunnen tegelijk vanaf de tribune op de videoschermen van het stadion terugkijken naar de hoogtepunten uit de clubgeschiedenis.

'We mochten weer en het kon weer, dus direct maar doen. Het voel goed, net als de laatste wedstrijd,drie maanden geleden', zegt een van de bezoekers tegen Beppie: 'Het gevoel komt weer terug. Laten we hopen dat het straks ook publiek kan.' Zijn kompaan vindt dat het toch wel anders voelt: 'Je bent gewend om naar voetballers te kijken.'

Manager horeca Jepko van Roon zegt dat de actie vooral bedoeld is om mogelijk te maken weer even op de tribune zitten: 'We gaan ermee door zolang er animo voor is. We hopen dat er veel supporters naar stadion komen.' Aan de kwaliteit van de eierballen zal het niet liggen, Beppie liet hem zich goed smaken.

