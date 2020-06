Bevingsregio doet beroep op Rijk: ‘Voer nieuwe veiligheidsnorm niet in’

De provincie, bevingsgemeenten en maatschappelijke organisaties hebben het Rijk opgeroepen om de nieuwe veiligheidsnorm voor aardbevingsbestendig bouwen nog niet in te voeren. Zij vrezen dat de invoering van de norm tot nog grotere ongelijkheid en extra vertraging gaat leiden in de versterking.

Dat hebben de bestuurders en de Groninger Bodem Beweging en het Gasberaad ministers Kajsa Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken) en Eric Wiebes (VVD, Economische Zaken) donderdag laten weten in een video-overleg.

De invoering van deze zogeheten Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) staat gepland voor 1 juli. De NPR wordt gebruikt om nieuwe huizen aardbevingsbestendig te bouwen of bestaande huizen te versterken. De norm wordt vernieuwd op basis van technologische ontwikkelingen en de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Doe het niet

‘We hebben onze zorgen geuit over de voortgang en de aantallen versterkte huizen, want dat is niet iets om over op te scheppen’, vertelt commissaris van de Koning René Paas na afloop van het gesprek. ‘En we hebben de ministers dringend ontraden de norm in te voeren. Voorkom een nieuwe verandering. Doe het niet. Voer hem niet op 1 juli in.’

De bestuurders in Groningen verwachten grote rechtsongelijkheid door de nieuwe norm. De norm wel toepassen gaat daarnaast zorgen voor spanningen in dorpen, wijken en straten. ‘Het zijn toestanden die mensen niet begrijpen en waarvan je ook niet wilt dat je het uit moet leggen.’

Tweedeling

Een maand geleden trok de Groninger Bodem Beweging ook al aan de bel over de veranderende norm. 'Dit gaat voor een tweedeling zorgen', zei voorzitter Jelle van der Knoop toen al omdat het in de praktijk kan betekenen dat de ene helft van het dorp wel versterkt wordt en de andere helft niet.

De bevingsregio voelt zich gesteund door de Tweede Kamer. De coalitiepartijen D66 en CDA willen onder meer dat toezeggingen aan inwoners worden nagekomen. Nog meer tweedeling creëren in Groningen door een nieuwe norm te gebruiken is voor de Kamer onacceptabel.

Veiliger in Groningen

Het kabinet gaat er op haar beurt vanuit dat het versneld terugschroeven van de gaswinning betekent dat Groningen snel veiliger wordt en dus dat ook de versterkingsoperatie aanzienlijk kleiner uitvalt. Totdat een huis bekeken is, weet echter niemand of het huis wel of niet versterkt moet worden.

Nog deze maand moet duidelijk worden of de vernieuwde NPR op 1 juli wordt ingevoerd of niet.

Problemen met verbinding

Helemaal van harte ging het digitale overleg tussen Groningen en Den Haag overigens niet. Terwijl een paar dagen geleden nog astronauten met een raket de ruimte in zijn geschoten, bleek een goede verbinding tussen Groningen en de Hofstad donderdag iets te veel gevraagd.

‘Het zag er in het begin professioneel uit, maar dat stortte vrij snel ineen’, verzucht Paas over de haperende video- en audio-verbinding. ‘Zo'n video-overleg maakt het razend ingewikkeld. Je krijgt veel van de context bovendien niet mee. Je ziet niet de non-verbale reactie.’

Later deze maand staat er een nieuw overleg gepland met Ollongren en Wiebes. De provincie en gemeenten hopen dan op een fysiek overleg.

