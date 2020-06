Hoofdbrekens bij mbo-instellingen over inrichting praktijkonderwijs

Mbo-instellingen in Groningen zoeken naar mogelijkheden om het praktijkonderwijs weer op te starten. Over een kleine twee weken zijn er versoepelingen, maar de instellingen lopen tegen problemen aan. ‘Het is mooi dat er weer meer studenten mogen komen, maar we kunnen ze niet kwijt.’

Volgens de routekaart met versoepelingen van de coronamaatregelen van het kabinet, mag het mbo-onderwijs vanaf 15 juni versoepelen. Nu worden er alleen nog examens afgenomen, maar straks mogen kwetsbare studenten worden opgevangen en mogen praktijklessen worden opgestart.

'Je staat al snel naast elkaar'

Maar dat blijkt moeilijk uit te voeren. Klaas Heres is praktijkopleider op het Noorderpoortcollege in Stad en houdt een oogje in het zeil tijdens het examen constructiewerken van drie van zijn studenten.

‘We moeten proberen niet te dicht bij elkaar te komen en dat is best wel moeilijk. Als er een vraag is dan heb je de neiging om mee te kijken naar de tekening bijvoorbeeld, en dan sta je al snel naast elkaar. Het is heel moeilijk om dat vol te houden.’

Examenperiode duurt langer

Zijn collega Henk Zinger denkt met een team van collega’s na over de mogelijkheden om het praktijkonderwijs op te starten. Maar hij is heel duidelijk over de verwachting voor dit jaar: ‘Waar we nu staan is onze bottleneck: het praktijklokaal. We kunnen gewoon niet meer mensen kwijt.’ En dat betekent volgens Zinger dat er op zijn locatie geen ruimte is voor praktijkonderwijs tot de zomervakantie bij het Noorderpoort.

De ruimte die er is wordt namelijk gebruikt voor het afnemen van examens en daardoor is er geen ruimte voor lessen. ‘Normaal gesproken duren de examens een week of twee, nu zijn dat er zeker vijf’, zegt Zinger.

Normaal plek voor 60 leerlingen, nu 18

Op het Alfacollege even verderop in de Stad is Carolien Lanting druk bezig met coronamaatregelen in het gebouw. Overal zijn linten, stickers en posters. ‘Normaal gesproken zijn hier dagelijks 1500 studenten, dat zijn er nu 300.'

Praktijkonderwijs online geven dat is echt geen optie Carolien Lanting - Alfacollege

Niet alleen het afnemen van praktijkexamen is ingewikkeld, ook het afnemen van de theorie-examens duurt weken langer.

‘Normaal is hier plek voor 60 examenkandidaten, dat zijn er nu tijdelijk 18’, fluister Lanting terwijl ze in de gang van de examenzaal staat, waar jaarlijks 9000 examens worden afgenomen. ’We hopen de plekken in de zomer te verdubbelen tot 40.’

Buitenruimte

Hoewel het kabinet dus ruimte geeft om weer meer lessen te gaan geven, blijkt dat voor de instellingen heel moeilijk. Daar is de vraag nu vooral hoe het in het volgende schooljaar verder moet.

Zowel Zinger als Lanting weten nog niet precies hoe dat verder moet. ‘Het wordt spannend’, lacht Henk Zinger. ‘Ik denk dat niemand daar eigenlijk een beeld van heeft. Er zijn wel genoeg opties, maar die moeten we eerst allemaal bekijken.’

‘Praktijkonderwijs online geven dat is echt geen optie', zegt Carolien Lanting. 'Dus dat betekent dat we ons moeten aanpassen en kijken naar wat wel kan. We moeten gebruik maken van de buitenruimte en leerbedrijven en op die manier het praktijkonderwijs net zo’n groot deel te laten zijn van je onderwijs als altijd.’

