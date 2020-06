'Pijper Media wil Nieuwe Revu opheffen als zelfstandig blad' (update)

Pijper Media nam in 2014 Nieuwe Revu, samen met Panorama en Playboy, over van Sanoma. Volgens Ursem is Pijper nu van plan om de Nieuwe Revu als bijlage te verpakken bij de Panorama, om het merk Panorama op die manier in leven te houden.

In een bericht op Twitter openbaarde de hoofdredacteur een e-mail die hij heeft rondgestuurd aan de leden van zijn redactie over de plannen van Pijper. 'Ik heb liever dat je het hoort van mij, dan dat je het morgen in de krant leest.'

De redactie van de Nieuwe Revu zit in Amsterdam. De drukkerij van Pijper Media staat in Groningen.

Zelf het blad behouden

Volgens Ursem is het idee van het opheffen enkel een voornemen van Pijper. Ook is dat besluit volgens hem genomen zonder ruggespraak met de redactieraden van beide bladen. Ook zou de ondernemingsraad buitenspel zijn gezet. 'Daarmee ontbreekt de juridische basis voor de plannen.' Volgens Ursem zouden de plannen daarom ook niet door kunnen gaan.

Ursem zegt zijn poot stijf te houden en het blad te willen behouden zoals het nu is. Volgens Ursem staat erin de redactiestatuten dat de redacties niet mogen worden samengevoegd en de hoofdredacteur niet ontslagen mag worden zonder overleg met de redactie, 'maar weet dat de uitgever andere plannen heeft.'

'Met de vuist op tafel'

Ursem omschrijft Pijper Media in een toelichting op Radio Noord als 'een familiebedrijf van de oude stempel, waar met de vuist op tafel wordt geslagen'.

'Het gaat niet fantastisch, ik ben de laatste die dat roept. De oplage die ooit rond de 200.000 was, is gedecimeerd. Ik wil dolgraag online knallen met Nieuwe Revu, maar daar is geen sprake van als het aan de uitgever ligt.'

Ursum zou graag met Nieuwe Revu verder gaan bij een andere uitgever en zegt dat er een geïnteresseerde partij is, maar dat Pijper Media niets van een verkoop wil weten.

Pijper Media is vooralsnog onbereikbaar voor commentaar.

Dit bericht is aangevuld met quotes van Jonathan Ursem.