Wethouder: 'Afwijzen herbouw Welkoop was een optelsom van afwegingen'

'Een optelsom van afwegingen' heeft het gemeentebestuur van Midden-Groningen doen besluiten om herbouw van Welkoop niet toe te staan op de plek waar die in 2017 afbrandde. Dat legde wethouder José van Schie (PvdA) donderdagavond uit in de raadszaal van de gemeente Midden-Groningen.

Oppositiepartijen Gemeentebelangen Midden-Groningen en D66 hadden om opheldering gevraagd over de gang van zaken rondom Welkoop. De opheldering zou eigenlijk een maand geleden komen, maar toen bleek dat de winkelketen naar de rechter was gestapt. Er moest daarom worden uitgezocht wat wel en niet besproken kon worden in de raadszaal van de gemeente Midden-Groningen.

Meerdere redenen

Volgens de wethouder zijn er meerdere redenen waarom Welkoop niet op de oude plek mag worden herbouwd. Zo zou er sinds 1996 al besloten zijn dat er op die plek geen nieuwe winkels meer mogen komen. Ook heeft de gemeente besloten dat er nieuwe ontwikkelingen moeten plaatsvinden in het gebied. Bovendien benadrukt de wethouder dat ze naar voldoende alternatieve locaties hebben gezocht voor Welkoop.

Optelsom

Daarnaast heeft de gemeente ook de juridische interpretatie van het zogenaamde overgangsrecht meegenomen in de afweging. Dat recht zegt dat je bestaande situaties van een vorig bestemmingsplan mag behouden als er een nieuw bestemmingsplan komt voor het gebied. 'Die uiteindelijke optelsom van afwegingen leidt tot waar we nu zijn', zegt Van Schie.

Bod

Ook kwam er donderdagavond meer duidelijkheid over het bod dat de gemeente heeft gedaan op de grond waar hef filiaal van Welkoop was gevestigd. Volgens de wethouder heeft de grondeigenaar de gemeente benaderd en niet andersom. Vervolgens heeft de gemeente op basis van een onafhankelijke taxateur een bod uitgebracht.

Conflict

Al langere tijd zijn Welkoop en de gemeente in conflict over de herbouw. De winkelketen wil herbouwen op de plek waar het filiaal in de as is gelegd. Welkoop zegt daar recht op te hebben, maar de gemeente ziet dat niet zitten en wil liever woningen op dezelfde plek. Vergunningsaanvragen werden daarom ook afgewezen door de gemeente.

De winkelketen ging in beroep. Een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie adviseerde dat de vergunningen alsnog afgegeven moeten worden en stelde Welkoop dus in het gelijk. Het gemeentebestuur besloot om dat advies niet op te volgen en weigerde opnieuw de vergunningsaanvragen.

Rechter

Op 4 mei besloot de winkelketen om naar de rechter te stappen. Daardoor kon de wethouder nu niet alle vragen beantwoorden, omdat er in de raad van Midden-Groningen is afgesproken om niet te spreken over dingen die onder de rechter zijn.

Niels Joostens (ChristenUnie) wilde een verduidelijking over het overgangsrecht. De wethouder zei daar niet op in te kunnen gaan, omdat dat ter discussie staat bij de rechter.

Communicatie

Volgens D66, één van de partijen die het onderwerp agendeerde, is donderdagavond duidelijk geworden dat er 'verwachtingen zijn gewekt', zegt Gerard Renkema. Volgens hem is de communicatie niet goed gegaan. Hij verwijst naar een telefoongesprek dat heeft plaatsgevonden tussen Welkoop en de gemeente: 'Er zijn verschillende afdelingen bij de gemeente. Verschillende afdelingen zeggen verschillende dingen', stelt hij.

Oppositiepartij Gemeentebelangen, de andere partij die het onderwerp op de agenda zette, vond de uitleg 'verhelderend'. Tevreden is Markus Ploeger van de partij nog niet: 'We zijn tevreden als de gemeente in het gelijk wordt gesteld bij de rechter. Als ze niet in het gelijk worden gesteld, dan heeft het college wat uit te leggen.'

Lees ook:

- Voorlopig toch geen uitleg over de 'Welkoopaffaire'

- Welkoop Hoogezand niet op oude plek om 19 vierkante meter