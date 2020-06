Mogelijk medicijn tegen corona nog één stap van testen verwijderd

Het betreffende medicijn is op zich niet nieuw, het is alleen door de groep van RUG-professor Erik Frijlink in een inhaler verwerkt. Hydroxychloroquine wordt nu al tegen malaria gebruikt. De nieuwigheid zit hem in de manier van toedienen: via de long.

Gericht

Er zijn al tests met dit middel gedaan, maar dan in pilvorm. 'Maar dan heb je een heel groot volume, namelijk het hele lichaam, waar de werkzame stof zich over verdeelt, waarbij de stof zich dan ook nog stapelt in de huid en het oog. Er komt dan bijna niks in de longen, waar het coronavirus zit, terecht.'

'Met inhaleren kun je het virus veel gerichter bestrijden', vertelt Frijlink. 'De werkzame stof komt dan rechtstreeks in de longen terecht.'

Bijwerkingen

De dosis is wel een stuk lager dan in pilvorm. Het is nog niet bekend of en welke bijwerkingen er zijn bij inhaleren. Om die reden moet er nog wel veel getest worden, aldus Frijlink.

'We moeten voornamelijk kijken wat het met de long- en hartfunctie doet. We zullen ongeveer vijf procent van de dosis die er in pilvorm wordt gegeven, in de inhalator doen. Maar we weten niet wat voor effecten dat heeft.'

Hoe werkt het?

In reageerbuistesten bleek hydroxychloroquine het coronavirus op een aantal manieren te bestrijden. Frijlink: 'Het remt de celdeling, oftewel de verspreiding van het virus, het remt de fusie van viruscellen met gezonde lichaamscellen en het remt de ernstige reactie van het afweersysteem in ons lichaam.'

Het gaat Frijlink vooral om die eerste twee effecten. 'Ons doel is om het medicijn in een vroeg stadium van de ziekte toe te dienen.'

Testen

Om te kijken of wat er in de reageerbuistesten uitkwam ook daadwerkelijk werkt, moet er dus nu op mensen getest worden. Eerst op gezonde mensen, daarna zijn mensen met het coronavirus aan de beurt.

Het wachten is dus op toestemming van de medisch-ethische commissie. 'We hebben op één document na alles ingeleverd', meldt Frijlink.

