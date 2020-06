Danslessen in De Klinker mogen voorlopig nog niet (update)

Een bittere pil voor de leerlingen van dansdocente Ina Possel. Zij geeft les in cultuurcentrum De Klinker in Winschoten en mag nog altijd niet open vanwege de coronamaatregelen.

Repetities van dansvoorstellingen in theaters mogen officieel sinds 1 juni weer. Ook mogen kunstinstellingen weer maximaal dertig mensen binnenlaten. Maar voor de danslessen geldt dat dus niet.

Noodverordening

Wat blijkt: de danslessen vallen onder hetzelfde regime als de sportscholen. De gemeente Oldambt, die gaat over De Klinker, verwijst daarvoor naar de noodverordening van de Veiligheidsregio Groningen.

Daarin staat: 'Onder sport- en fitnessgelegenheden vallen ook dansscholen en gelegenheden waarin trainingen als pilates, yoga en dergelijk worden aangeboden'.

'We hebben onze leerlingen daarom moeten laten weten dat ze voorlopig nog niet mogen dansen', zegt directeur Leo Hegge van De Klinker. Hij dacht het protocol netjes te hebben uitgevoerd ('Zoals wij het tenminste geïnterpreteerd hadden') en dat iedereen op het grote podium op minstens anderhalve meter afstand van elkaar kon dansen.

Eén lijn trekken

De directeur suggereert op Radio Noord dat een commerciële dansschoolhouder met de gemeente heeft gebeld over de dansactiviteiten van het cultuurcentrum. 'Ik zeg niet dat het gebeurd is, maar dat zou ik me kunnen voorstellen. En dat de gemeente heeft gedacht: die man of vrouw heeft gelijk, we moeten hier een lijn trekken en we het gaan het ook De Klinker verbieden.'

Het cultuurcentrum gaat proberen om toch nog een ontheffing te krijgen, zodat de danslessen weer plaats kunnen vinden. Hegge: 'Ik probeer nu contact te krijgen met iemand van de Veiligheidsregio. Ik wil voorleggen waarom dansen wel mag bij VanBeresteyn in Veendam, maar bij ons niet. Het is wel zo dat VanBeresteyn een gemeentelijke organisatie is, terwijl De Klinker een zelfstandige stichting is. Misschien zit daar het verschil', zegt Hegge. 'Maar het frappeert mij dat er zo'n verschil is.'

