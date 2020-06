Veel Groningers niet onbezorgd op vakantie: 'Houdt iedereen zich wel aan de maatregelen?'

Door de coronacrisis wisselen veel Groningers hun buitenlandse vakantie in voor een verblijf in Nederland. Eén op de drie Groningers in onze enquête heeft vooraf wel de nodige zorgen. Ze vrezen op een drukke plek te belanden, vragen zich af of de afstandsregels wel nageleefd worden en hebben twijfels over de beschikbaarheid van sanitaire voorzieningen.

Dat blijkt uit een enquête van RTV Noord onder 765 Groningers.

Niet op safari

Het coronavirus heeft heel wat Groningse vakantieplannen in de war geschopt. Voor 60 procent van de ondervraagden ziet de vakantie er deze zomer anders uit dan vooraf gedacht. Vooral reizen buiten Europa, die alleen in uitzonderlijke gevallen zijn toegestaan, worden massaal geannuleerd. Voorbeelden van plannen die in de ijskast gaan, zijn een safari in Zuid-Afrika, een citytrip naar New York en rondreizen door Noord-Scandinavië.

Dichter bij huis

In plaats daarvan kiezen veel ondervraagden nu voor een vakantie in eigen land. De helft van de ondervraagden gaat dit jaar op vakantie in Nederland. Daarvan blijft een krappe 7 procent binnen onze provinciegrenzen, waar Marketing Groningen onlangs toe opriep.

'In plaats van genieten op tropisch Jamaica, nu genieten in de niet zo tropische achtertuin', reageert een Stadjer die zijn droomreis in het water ziet vallen.

Vanaf 15 juni mag er wel weer buiten Nederland vakantie gevierd worden, in landen die hun grenzen open hebben gesteld voor Nederlandse toeristen. Eén op de vijf ondervraagden maakt daar dankbaar gebruik van. Soms is de vakantiebestemming alleen wel een andere dan vooraf gepland en vaak ook dichter bij huis.

'De busreis door Europa wordt nu een autovakantie in Noord-Duitsland', vertelt Christien uit Westerbroek. Benni uit Beerta verruilt op zijn beurt Slovenië voor de Harz.

Later op vakantie

Mensen zoeken niet alleen een andere locatie, ze kiezen ook voor het verplaatsen van de datum waarop ze op vakantie gaan.

'Omdat juli en augustus dit jaar waarschijnlijk nóg drukker zijn dan normaal, ga ik toch maar niet in juli op vakantie. Ik ga eerder of later', zegt Feder uit Stad bijvoorbeeld.

Petra uit Sappemeer stelt haar vakantie door de crisis zelfs met een jaar uit. 'Wij zouden naar Frankrijk, maar vanwege de vele onzekerheden hebben we kunnen annuleren en de vakantiereservering kunnen doorschuiven naar 2021.'

Vluchten omgeboekt

Vliegplannen zijn er ondanks alle maatregelen ook. Één op de tien respondenten stapt straks met zijn koffers het vliegtuig in naar een bestemming binnen Europa. Dat gebeurt in de meeste gevallen wel later dan gepland. In plaats van vroeg in de zomer, is de vlucht omgeboekt naar augustus of september.

Rinze uit Enumatil en Gea uit Leek zien helemaal af van hun geplande vliegvakantie. Zij zien het niet zitten om bij aankomst in quarantaine te gaan, zoals in veel landen de regel is. 'Het land moet eerst zo vellig zijn dat dit niet nodig is', vindt Gea.

Het is de vraag of je weer thuis kunt komen als de grenzen alsnog weer sluiten Inge uit Krewerd

Kwart blijft 'veilig thuis'

Opvallend is ook het aantal mensen dat aangeeft deze zomer niet op vakantie te gaan. Iets meer dan een kwart van de Groningers die de enquête invulden, blijft deze zomer thuis. Voor sommigen komt de vakantie nog te snel na de versoepeling van de coronamaatregelen. Anderen zijn bang dat ze op hun vakantiebestemming vast komen te zitten bij een eventuele uitbraak.

Zo zou Inge uit Krewerd dolgraag met de auto naar Hongarije gaan. 'Maar het is de vraag of je weer thuis kunt komen als de grenzen alsnog weer sluiten.'

Een andere veelgenoemde reden om thuis te blijven, is de vrees dat de coronaregels op de vakantiebestemming niet nageleefd worden. 'Mensen houden zich onvoldoende aan die maatregelen, met waarschijnlijk een nieuwe uitbraak in september als gevolg', verwacht Jennifer uit Stad.

Een derde maakt zich zorgen

Dergelijke zorgen spelen overigens ook volop bij Groningers die wél op vakantie gaan. Één op de drie ondervraagden zegt zich nu al zorgen te maken over coronamaatregelen op hun vakantiebestemming.

Toch gaat nog altijd iets meer dan de helft van de ondervraagden naar eigen zeggen zonder 'coronazorgen' op reis. 'Ik zoek de uitbraakgebieden als Brabant en Gelderland gewoon niet op', redeneert Engbert uit Noordhorn.

We zouden zes uur lang een mondkapje moeten dragen. Dat doen we dus even niet Els (70) uit Winschoten

Mondkapje schrikt af

Een laatste reden om niet op vakantie te gaan, zijn de beperkingen in het openbaar vervoer. Een mondkapje is verplicht en alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan.

Zo reist Els uit Winschoten met haar man elke zomer met het ov naar een camping in Zeeland. 'Maar dan zouden we zes uur lang een mondkapje moeten dragen. We zijn beide 70 jaar! Dat doen we dus even niet. Lekker veilig thuis!'.

Hennie uit Meeden denkt er net zo over. 'Ik ga altijd een paar weken in Nederland met vakantie. Maar aangezien ik nu niet met de trein kan, kom ik nergens.'

