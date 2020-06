Pekelder raad wil Kuin als vaste burgemeester: ‘Japie moet blijven’

Kuin is sinds november 2015 waarnemend burgemeester van Pekela. Hij is benoemd voor onbepaalde tijd tot de herindeling een feit is. Maar van een herindeling is voorlopig geen sprake, want Pekela sprak zich dinsdag uit voor zelfstandigheid. Die keuze maakt het aannemelijk dat er een einde komt aan het waarnemerschap.

Lovende reacties

Een belronde langs fractievoorzitters in de gemeenteraad levert vrijwel alleen maar lovende reacties op over Kuin. Van ‘Japie Kuin moet blijven’ (Dick Berghuis, CDA) tot ‘Je weet wat je aan hem hebt’ (Reiny Kuiper, PvdA) en ‘Verhuis maar naar Pekela en laat je aanstellen’ (Pim Siegers, SP).

Enkel Lex Kupers van coalitiepartij Samen voor Pekela is kritisch. Hij ziet liever een frisse wind door Pekela waaien. ‘Ik ben daar heel eerlijk in’, zegt hij.

Zeer tevreden

Maar los van Kupers is van links tot rechts iedereen positief over Kuin. De SP - de grootste partij in Pekela - is voor een kroonbenoemde burgemeester en wat fractievoorzitter Pim Siegers betreft kan dat Jaap Kuin zijn. ‘We zijn zeer tevreden’, zegt hij. ‘Hij is een uitstekende burgemeester en wij willen hem als vaste burgemeester. Dat hebben we altijd al gevonden.’

Reiny Kuiper van de PvdA pleit ook voor een kroonbenoemde burgemeester. ‘Tien jaar een waarnemer hebben lijkt me niet bevorderlijk’, zegt hij. ‘Kuin is recht door zee en draait nergens omheen. Dat hebben we nodig in Pekela. Aan hemelbestormers hebben we niks.’

Het CDA vindt dat Kuin ‘op allerlei terreinen’ een goede burgemeester is. De VVD heeft ‘geen reden om negatief te zijn’ en GroenLinks noemt hem ‘een volwaardige burgemeester’ ondanks dat hij niet in Pekela woont. De PVV ‘wil wel een aanbeveling doen’ voor de huidige waarnemer.

De gemeenteraad van Pekela dinsdagavond (Foto: Marco Grimmon / RTV Noord)

Kan alleen met sollicitatieprocedure

Als de gemeenteraad van Pekela een kroonbenoemde burgemeester wil, kan dat alleen met een wettelijk voorgeschreven sollicitatieprocedure. ‘Met verplicht een dubbele voordracht’, voegt commissaris van de Koning René Paas daar aan toe. De raad moet dan uit een van de twee voorgedragen kandidaten kiezen. ‘Er is geen andere manier om aan een kroonbenoemde burgemeester te komen.’

De positie van Kuin zomaar omzetten van waarnemend in kroonbenoemd kan dus niet. Ook niet als de gemeenteraad dat graag wil. Kuin zal - als hij het wil - dus hoe dan ook zelf moeten solliciteren.

Open voor een gesprek

De hoofdrolspeler zelf is vooral blij met de helderheid voor de gemeente, want onzekerheid over de toekomst van Pekela is volgens Kuin niet in het belang van de inwoners. Maar voor zijn toekomst verwijst hij naar de gemeenteraad en de commissaris van de Koning, want die gaan erover. ‘Maar ik sta open voor een gesprek met de raad, ik sluit het niet uit.’

‘Ik heb er ook nog niet echt over nagedacht’, gaat Kuin verder. Hij acht het niet waarschijnlijk dat hij tot een herindeling waarnemer blijft in Pekela. Dat kan nog jaren duren. 'Maar ik heb het naar mijn zin en ik heb het gevoel dat ik nog wat kan betekenen. De relatie met de gemeenteraad is goed.’

Hoewel Kuin niet vooruit wil lopen op zijn toekomst, valt uit zijn woorden op te maken dat hij niet onwelwillend staat tegenover de kroonbenoemde positie. ‘Ik ben van Pekela gaan houden en ik ben trots op Pekela’, zegt Kuin. ‘Ik ben een van de grootste ambassadeurs van Pekela en dat doe ik met veel plezier.’

In gesprek

Voor commissaris van de Koning René Paas is het besluit van de gemeenteraad van Pekela om zelfstandig te blijven in ieder geval reden om op korte termijn in gesprek te gaan met de raad over de invulling van het burgemeesterschap. ‘Ik wil van de raad weten wat voor hen de betekenis is van de conclusie om zelfstandig te blijven.’

Veendam

Paas gaat ook in gesprek met de gemeenteraad van Veendam, want daarvoor geldt exact hetzelfde als voor Pekela. In Veendam is Sipke Swierstra sinds november 2013 waarnemend burgemeester.

Waarnemend burgemeester Sipke Swierstra van Veendam (Foto: gemeente Veendam / Huisman Media)

De geboren Fries werd dat aanvankelijk voor twee jaar, maar dat is verlengd tot onbepaalde tijd. Hij is dus al langer waarnemer dan de termijn van zes jaar voor een kroonbenoemde burgemeester. Een herindeling is voor Veendam ook ver weg. De gemeenteraad sprak zich daar in 2017 al over uit: Veendam blijft de komende jaren zelfstandig.

Gesprekken afwachten

Swierstra laat weten dat het goed is dat nu wordt nagedacht over een kroonbenoemde burgemeester voor Veendam. De nodig geachte duidelijkheid over de herindeling lijkt er nu te zijn, waardoor dit ook het wenselijke moment is om daarover te praten. Swierstra wil nu vooral de gesprekken tussen de commissaris van de Koning en de gemeenteraad afwachten.



