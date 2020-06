Heeft een ondernemer recht op huurvermindering door coronamaatregelen?

Een simpel en eenduidig antwoord hierop is er niet, stelt Frouke Douma van Yspeert advocaten uit Groningen.

Een wel, ander niet

Onlangs zijn er twee verzoeken om huurvermindering door een rechter beoordeeld in een kort geding. In een zaak hier in Noord-Nederland kreeg de huurder gelijk. Er mag tijdelijk minder huur worden betaald.

In een zaak in Gelderland kreeg de verhuurder gelijk: de huurder heeft geen recht op huurvermindering. Hoe kan dit?

Douma: 'Een belangrijk verschil zit hem in de eiser. Bij de zaak in Noord-Nederland was de verhuurder de eisende partij. Die wilde via de rechter volledige huurbetaling afdwingen. In de zaak in Gelderland was het andersom, daar wilde de huurder via de rechtbank een korting afdwingen. De bewijslast ligt dan dus anders.’

Gebrek

Wel is er een kleine overeenkomst: 'De beide rechters hebben gezegd dat de overheidsmaatregelen, waardoor bijvoorbeeld horecazaken vanuit de overheid dicht moesten, een gebrek opleveren. Die vaststelling is belangrijk voor het recht op huurprijsvermindering. Het is goed mogelijk dat andere rechters dit overnemen.'

Dat klinkt alsof er een opening is. Dus als er een gebrek is heeft een huurder recht op huurprijsvermindering? Douma: ‘Dat ligt genuanceerder.’

Algemene voorwaarden

Of aanspraak kan worden gemaakt op huurprijsvermindering hangt allereerst af van het contract. Het huurcontract waarover hier in het noorden werd geoordeeld, was gebaseerd op basis van een oud ROZ-model. 'Dat is een set algemene voorwaarden die bij huurcontracten wordt gebruikt', legt Douma uit.

In dat oudere model staat nog niks specifiek gericht op huurprijsvermindering. In nieuwere ROZ-modellen is opgenomen dat die huurprijsvermindering wordt uitgesloten. Dat was het geval in de zaak die in Gelderland voor de rechter kwam.

Onvoorziene omstandigheden

Is er dan met die nieuwe algemene voorwaarden helemaal geen korting op de huur meer mogelijk voor ondernemers?

De huurder kan recht hebben op een vermindering van de huur als er sprake is van onvoorziene omstandigheden Frouke Douma - Yspeert advocaten uit Groningen

'Jawel', zegt Douma. 'De huurder kan recht hebben op een vermindering van de huur als er sprake is van onvoorziene omstandigheden of als het in stand houden van die contractuele bepaling in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. De huurder moet dit goed onderbouwen.’

Specifieke situatie

Dat betekent dat niet alle ondernemers die dicht moesten, automatisch recht hebben op een huurprijsvermindering, benadrukt de advocate.

'Het hangt heel erg van de specifieke situatie af. Er zijn ook ondernemers die met bijvoorbeeld een goed afhaalsysteem alsnog omzet draaiden en daardoor niet in financiële problemen zijn gekomen. Zij zullen dan moeilijk kunnen aantonen dat een huurprijsvermindering voor hen echt noodzakelijk is en dat de verhuurder de pijn met hen moet delen.'

Daar komt nog bij dat een volledige kwijtschelding van de huur waarschijnlijk een utopie is. 'Ook in de zaak hier in Noord-Nederland die gunstig uitviel voor de huurder, ging het om een vermindering. Er moest alsnog een deel van de huur gewoon betaald worden', benadrukt Douma.

