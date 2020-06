Krewerd zet volgende stap in versterkingsexperiment

Roggema is een van de initiatiefnemers voor de plannen om Krewerders zelf te laten bepalen hoe Krewerd eruit moet zien na de versterking. De ondertekening van een overeenkomst door de Nationaal Coördinator Groningen ziet hij als een mijlpaal die moet zorgen voor een versnelling van de versterking. Het geeft de dorpscoöperatie nog meer mogelijkheden.

Tijd en geld

'Wij kunnen nu onze huizen laten beoordelen op een alternatieve manier, zodat we snel weten wat er aan onze huizen moet gebeuren', legt Roggema uit. 'Dat scheelt niet alleen heel veel geld, maar ook heel veel tijd.' De Krewerders krijgen daarbij hulp van onder meer aardbevingsdeskundige Ihsan Bal van de Hanzehogeschool in Groningen.

Een maquette van een deel van Krewerd (Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

'Deze overeenkomst betekent dat de beoordeling in een dag gedaan kan worden, in plaats van in vijf maanden voor heel veel geld op allerlei plekken in de wereld', aldus Roggema. 'Die tijd en dat geld kunnen we beter besteden aan het maken van plannen hier in Krewerd.'

De Hanzehogeschool gaat nu samen met ingenieursbureaus de huizen beoordelen voor de Krewerders. Zodra er duidelijkheid is over wat er aan het huis moet gebeuren om het aardbevingsbestendig te maken, wordt dat besproken met de bewoner en de architect van de bewoner.

Het staat er goed voor

Terwijl op veel plekken in de provincie knarsetandend wordt gevolgd hoe traag de versterking verloopt, is Roggema nog steeds hoopvol voor het Experiment Krewerd. 'We hebben nog altijd de steun van de gemeente Delfzijl en dit was een belangrijk moment. Het staat er goed voor'.



