Van boekweit tot gojibessen: proefakker Sellingen zorgt voor 'maximale biodiversiteit'

Voedingsdeskundige Rineke Dijkinga schrijft boeken over zo divers en gezond mogelijk eten en daar horen producten bij. Die verbouwt zij samen met haar partner Jan Dommerholt op een 'proefakker' bij Sellingen. Het heet een proefakker, omdat het bestaat uit allemaal ministukjes, legt Dijkinga uit. 'Zo hebben we een ministukje haver, maar ook bijvoorbeeld ministukjes boekweit en bonen. In de moestuin hebben we ook nog eens gigantisch veel verschillende soorten.'

'Er staan op dit moment ruim honderd verschillende planten, maar ook bomen en struiken', vertelt Dijkinga. 'Het gaat ons om een maximale biodiversiteit.'

Streekproducten

Een deel van het voedsel dat het stel verbouwt wordt gegeten door de gasten van de lunchroom en vergaderlocatie die Dijkinga heeft. Een ander deel wordt verkocht aan mensen die er streekproducten van maken.

Een deel van het terrein (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Kikkers

Afgelopen week is er door het waterschap en leerlingen van een school in Assen gewerkt aan de aanleg van een natuurvriendelijke oever, die het bijvoorbeeld kikkers meer naar hun zin moet maken. 'De helling is veel minder steil dan normaal; meer glooiend', zegt Dommerholt. 'Kikkers liggen bijvoorbeeld graag in het zonnetje en dat kan hier.'

'We willen hier biologische producten verbouwen en dan moet je de plaagbestrijders vooral uit je directe omgeving halen, zoals bijvoorbeeld zo'n sloot', vertelt Dommerholt. 'De natuurvriendelijke oever biedt ook de mogelijkheid om 'pionierssoorten' neer te zetten. Zo krijg je heel veel soorten planten en dieren en dan krijg je ook diversiteit in de natuur.'