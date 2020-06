Topsporthal MartiniPlaza kan zich na opknapbeurt meten met internationale arena's

Dat onderhoud was al voorzien, maar wordt door de coronacrisis versneld uitgevoerd. 'Toen we 12 maart dicht moesten, hebben we direct handen uit de mouwen gestoken en al het geplande onderhoud voor dit jaar en begin volgend jaar naar voren gehaald', vertelt directeur Willem de Kok op Radio Noord.

State-of-the-art

Voor 1 september hoopt MartiniPlaza de werkzaamheden afgerond hebben. Dan hangt er in de hal een state-of-the-art lichtinstallatie. MartiniPlaza is de eerste topsportlocatie in Nederland die zo'n installatie krijgt. Andere topsportarena’s die hiervan gebruik maken, zijn stadions in onder meer München en Helsinki.

'We gaan hiermee de verlichtingsopbrengst drie keer verbeteren. Daarmee komen we in de hoogste regionen van Nederland en ook internationaal terecht. Dat betekent dat we alle grote wedstrijden en evenementen hier naartoe kunnen halen', aldus De Kok.

De nieuwe armaturen zorgen ervoor dat het veld beter wordt verlicht (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Eisen bonden en tv-stations

Volgens de directeur is dat nodig omdat de eisen van internationale sportbonden en tv-zenders steeds hoger worden. 'Die hogere lichtopbrengst betekent overigens niet dat de hal straks hel verlicht is, maar dat het veld beter uitgelicht is en dat de zichtlijnen beter zijn', legt hij uit.

Behalve het licht wordt ook de audio-installatie vervangen. Ook komt er een nieuw scorebord in de zaal te hangen. 'Op heel veel fronten gaan we onze topsportlocatie op orde brengen', zegt De Kok.

Half miljoen euro

Aan de onderhoudsbeurt hangt een prijskaartje van een half miljoen euro. De Kok vindt het niet onverstandig om zoveel geld te investeren in deze onzekere coronatijden. 'We gaan er vanuit dat we alles kunnen continueren wat we nu doen. Dat betekent dat deze investering ook terugkomt.'

De MartiniPlaza-directeur verwacht dat er in oktober, als de basketbalcompetitie vermoedelijk wordt hervat, wel weer publiek in zijn topsporthal mag zitten. 'We zien - ook in het buitenland - dat alles weer opgeschaald wordt. Wij denken dat we in die sfeer rond 1 oktober wel weer met publiek kunnen gaan spelen.'

MartiniPlaza wil daarvoor verschillende scenario's opstellen. 'We gaan er vanuit dat je bijvoorbeeld met een halve bezetting, dus met een paar duizend mensen, zou kunnen spelen en van daaruit langzaam kan gaan opschalen. Hierover lopen gesprekken met Donar zelf en we praten met sportkoepel NOCNSF om te kijken of we daar protocollen voor kunnen uitwerken.'