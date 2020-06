Een nieuwe baan in coronatijd. Waar begin je?

Dinsdagochtend, iets voor negen uur. Ik sta op een vrijwel lege redactievloer en heb me zojuist voorgesteld aan de enige twee collega's die aanwezig zijn. Na overleg is besloten dat ik op mijn eerste dag, ondanks de coronamaatregelen, naar de Mediacentrale mag komen, waar RTV Noord is gevestigd. Ik kan mijn spullen (camera, microfoon, laptop, etc.) ophalen en de eerste redactievergadering meemaken vanaf de redactie. Alles op anderhalve meter afstand natuurlijk.

De redactievergadering vindt plaats in een hoek van de redactie. Op een groot tv-scherm zie ik een voor een mijn nieuwe collega's verschijnen. 'He, daar is de nieuwe. Hallo Jeroen!', hoor ik iemand zeggen. Zodra iedereen is ingelogd, stel ik me voor en kijk mee met de vergadering. Dit zijn dus mijn nieuwe collega's.

Alles digitaal

Na de vergadering haal ik mijn spullen op en spreek ik nog even kort met mijn leidinggevende. Vanaf dan gaat alle communicatie digitaal of via de telefoon.

In de dagen daarna volg ik vergaderingen en cursussen via Google Meet en word toegevoegd aan allerhande appgroepen waarin driftig wordt gecommuniceerd. Soms gebeurt dat kort en zakelijk: 'Wie pakt dit verhaal op?', maar af en toe ook laagdrempelig en amicaal: 'Mijn vriendin heeft op mijn verzoek de Nutellapot verstopt'.

Gaandeweg de week heb ik nog maar een handvol collega's in levende lijve gezien, toch krijg ik al een aardig beeld van de bedrijfscultuur bij RTV Noord. Serieus over de inhoud van het werk, maar daar omheen is er ook plek voor een lolletje. Opvallend is de behulpzaamheid van mijn collega's. Ze begrijpen dat het lastig beginnen is bij een bedrijf in coronatijd. Bijvoorbeeld als ik door een 'bug' uit het redactiesysteem wordt gegooid en niet meer bij mijn artikel in wording kan komen. Ik bel met een collega, die ik nog nooit eerder heb gesproken, en die helpt me snel uit de brand. 'Dank je wel, wellicht kunnen we later dit jaar een keer handen schudden', zeg ik aan het eind van het gesprek.

'Interactie is heel anders'

Mijn ervaringen komen overeen met die van social media-redacteur Marc Walda. Hij trad begin april in dienst en is sindsdien nog helemaal niet in het pand van RTV Noord geweest. Al het contact met zijn nieuwe collega's verliep digitaal. 'Ja. Dat is wel lastig. Normaal als je wil samenwerken of sparren met een collega dan loop je naar diegene toe en is de interactie heel anders', vertelt hij mij via de app Telegram.

Digitale vergadering van RTV Noord-verslaggevers (Foto: Remy van Mannekes)

Een journalist is voor een groot deel afhankelijk van zijn contacten in een gebied. In mijn geval Midden-Groningen en Veendam. De collega's in die gebieden praten mij in de eerste week bij, maar het verder leggen van contacten wordt bemoeilijkt door het coronavirus.

Niet iedereen zit te wachten om in deze tijd een journalist op de koffie te krijgen. Verder worden raadsvergaderingen digitaal gevoerd, dus zal ik die op mijn computer moeten volgen.

'Wanneer mogen we weer naar de redactie komen?'

Allemaal zaken die het werk niet gemakkelijker maken, maar dat geldt niet alleen voor mij. Tijdens de digitale vergaderingen merk ik dat mijn collega's de skypegesprekken en -vergaderingen zat zijn.

'Kunnen we dit volgende week niet gewoon in het stadspark doen op anderhalve meter afstand?', zegt een collega. 'Nederland gaat steeds verder open. Wanneer mogen we weer naar de redactie komen?', vraagt een ander.

In mijn eerste week heb ik nog niemand de hand geschud en ging vrijwel al het contact digitaal. Toch heb ik me heel erg welkom gevoeld. Op naar volgende week.

