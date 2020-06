Cybercriminelen maakten miljoenen buit; twee Veendammers opgepakt (update)

Op 18 mei werden de eerste twee verdachten in dit onderzoek aangehouden, een 21-jarige man uit Amersfoort en een 30-jarige man uit Veendam. In hun woningen, onder meer aan het Beneden Westerdiep in Veendam, werden een groot geldbedrag, dure merkkleding, auto’s, sim-kaarten, telefoons en computers in beslag genomen.

De derde verdachte, een 23-jarige man uit Veendam, werd op 27 mei aangehouden. Vervolgens werden op dinsdag 2 juni nog twee verdachten aangehouden: een 23-jarige man en een 25-jarige vrouw uit Hilversum. Ook bij hen werden geldbedragen en dure merkkleding in beslag genomen.

Mogelijk meer aanhoudingen

'Het onderzoek loopt nog, de kans is zeker aanwezig dat er meer aanhoudingen gaan volgen', zegt persofficier van justitie Bart Nitrauw.

Bij huiszoekingen werden grote hoeveelheden geld aangetroffen (Foto: Politie Midden-Nederland)

Kluisrekeningen

In deze zaak deden meer dan 200 mensen aangifte. Het gaat grotendeels om oudere mensen. Zij werden gebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van de bank.

Ze adviseerden de slachtoffers hun geld over te maken naar een zogenaamde veilige rekening, bijvoorbeeld omdat er een hack zou dreigen. Als het overboeken van de geldbedragen niet snel genoeg ging, kregen de slachtoffers het advies Teamviewer te installeren.

Vervolgens hielpen de verdachten deze oudere mensen het geld over te boeken van hun bankrekeningen. De slachtoffers dachten hun geld veilig onder te brengen op ‘kluisrekeningen’, maar in werkelijkheid kwam hun geld terecht op rekeningen van zogenoemde ‘geldezels’. De bedragen die zo werden gestolen, varieerden van 10.000 tot zelfs 100.000 euro.

Spoofing

De criminelen maakten daarbij ook nog eens gebruik van spoofing. Dat betekent dat de slachtoffers, wanneer ze gebeld werden, een nummer in beeld kregen dat daadwerkelijk van de bank was.

'Als je dit nummer opzoekt, kom je inderdaad bij de bank uit. Om te controleren of de beller ook daadwerkelijk een medewerker is, kun je terugbellen. Check bij de bank of je echt door een medewerker bent gebeld. En onthoud dat een bank nooit zal vragen om een pincode of om geld over te boeken naar een andere rekening', legt politiewoordvoerder Remy van Berkesteijn uit.

Volgens persofficier Nitrauw zochten de verdachten bewust oudere mensen uit, die ze vervolgens benaderden. 'Je hoort het zo vaak, kennelijk lukt het die oplichters toch vertrouwen te winnen en gaan mensen erin mee.'

Schade

De slachtoffers zijn alles bij elkaar ruim 4 miljoen euro kwijt. Of ze dat geld ooit terugzien, is maar de vraag. Van Berkesteijn: 'Het is anders dan bij bijvoorbeeld skimmen, waarbij jouw bankpas wordt misbruikt. In dit geval hebben de mensen zelf het geld overgemaakt, dus de bank vergoedt in dit geval niks.'

Dan moet het geld bij de criminelen zelf vandaan komen. 'Er wordt waarschijnlijk een schadevergoeding gevraagd, maar dit zijn criminelen die goed zijn in het laten verdwijnen van geld. Dus het is maar de vraag wat de slachtoffers er van terugzien.'

Daar komt volgens Van Berkesteijn nog bij dat mensen zich wellicht schamen en daarom misschien geen aangifte hebben gedaan. 'Bedenk dan wel: dit zijn gewetenloze criminelen die heel geraffineerd gebruik hebben gemaakt van het vertrouwen van mensen', aldus de politiewoordvoerder.

Nitrauw voegt toe: 'Het is altijd goed om aangifte te doen. Dat helpt ons ook om onderzoek te doen en het mogelijk te kunnen voorkomen in de toekomst.'

Verdachte transacties

De politie kwam de verdachten uiteindelijk op het spoor met behulp van de banken. 'We werken met hen samen. Alle verdachte transacties worden aan ons gemeld. Denk daarbij aan het veelvuldig overmaken van kleine bedragen of bepaalde woorden die telkens gebruikt worden', legt Van Berkesteijn uit.

De vijf verdachten zitten allemaal nog vast. Zij worden verdacht van oplichting, computervredebreuk en witwassen. De politie verwacht dat de rechtszaak tegen hen eind dit jaar van start kan gaan.

