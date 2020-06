Traumaheli al 5000 keer uitgevlogen vanaf Groningen Airport Eelde

'Als we nodig zijn, is er iets ernstigs aan de hand', vertelt arts Ellen Weelink aan RTV Drenthe.

Weelink is een van de artsen van het Mobiel Medisch Team. Het is gespecialiseerd werk. De artsen werken deels op de helikopter en deels in de operatiekamer, als anesthesioloog.

Dak van UMCG

'Er zijn inzetten die je meer doen dan andere. Maar er zitten hele bevredigende tussen, dat je weet dat je het verschil hebt gemaakt. Dat een kind van twee, dat er ernstig aan toe was, weer speelt en naar school gaat. Dat is waarom je dit werk doet.'

Het Mobiel Medisch Team was eerst gestationeerd op het dak van het UMCG in Groningen. Na klachten van omwonenden verhuisde het naar het vliegveld bij Eelde.

Een ambulance kun je stilzetten langs de weg, dat gaat met een helikopter lastiger Ellen Weelink - arts

De helikopter landt zo nu en dan nog steeds op het UMCG, maar alleen om patiënten af te leveren. In de praktijk komt dat weinig voor.

Ambulance is sneller met patiënt

'Het belangrijkste doel van een mobiel medisch team is om zo snel mogelijk een gespecialiseerd team ter plaatse te krijgen', verklaart Weelink. 'Meestal gaan we met de ambulance naar het ziekenhuis. Dat is over het algemeen sneller.'

'Dat klinkt misschien raar, want een helikopter is heel snel ter plaatse. Maar een patiënt in en uit de heli halen kost veel meer tijd dan in en uit een ambulance. Daardoor ben je net zo snel als met de helikopter. En als een patiënt onderweg slechter wordt, kun je 'm stilzetten langs de weg. Dat gaat met een helikopter lastiger.'

Lees ook:

- Nieuwe snufjes voor traumaheli