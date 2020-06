Samen wandelen vanuit Zoutkamp, maar dan virtueel: 'Heel erg bijzonder'

Het is zonnig en winderig op de Reitdiepskade in Zoutkamp. Op de kade staat een grote groen-witte startboog. Over een paar minuten beginnen honderden wandelaars aan hun wandeling. Maar de kade is leeg.

Lege startboog

‘Ja, dit is anders dan we gewend zijn’, zegt organisator Johan Broesder. ‘Normaal is het een drukte van belang bij de start. Maar bij zo’n virtueel evenement waar de wandelaars door het hele land klaar staan voor de start, staan we voor een lege startboog.’

Rond de startboog lopen nu maar een paar mensen van de organisatie rond en twee fotografen. Vlak voor de startboog staat een BMW waar de achterklep van open is. Daar staat een laptop in die het beeld van de lege startboog uitzendt.

Gezamenlijk gevoel

‘We hebben al onze fysieke evenementen moeten afgelasten’, vertelt Broesder. ‘Maar we wilden toch iets doen om het gevoel van een evenement te bieden. Dus er is een gezamenlijke virtuele start.’

Een paar minuten voor 07:30 uur heet Johan de wandelaars welkom via de verbinding. ‘Ik wens jullie heel veel plezier en succes vanuit het pittoreske Zoutkamp, een prachtomgeving. Ik ben er van overtuigd dat jullie ook in een prachtige omgeving lopen. Wandelaars, loop ze!’ Dan klinkt het startschot.

Het startschot wordt gegeven (Foto: Tristan Braakman/RTV Noord)

Stilte

Lachend loopt Johan uit beeld. ‘Haha, dat hebben we leuk geïmproviseerd. Het was heel vreemd’, zegt hij. ‘Je staat naar een camera te kijken, met alleen dit kleine clubje mensen om je heen. En dat is het. Nu lopen de mensen, terwijl hier stilte heerst. Heel erg bijzonder.’