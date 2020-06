Column: Uit het dagboek van een thuiswerker (13)

Het was een week van verontwaardiging, eerst over de moord op George Floyd in Minneapolis, toen over de dertigcentimeterdemonstratie naar aanleiding van die moord en toen weer over de verontwaardiging daarover. Onze thuiswerker wil nou ook wel eens weten wat dat is, demonstreren.

Dinsdag

Omdat het corona voor en corona na is, is het RIVM helemaal vergeten te waarschuwen tegen zonnebrand. Normaal gesproken geven ze daar wel een code rood-achtig dingetje voor uit, maar dit jaar dus niet. En deze jongen was natuurlijk weer de dupe, want ik vond het een goed idee om een beetje zon mee te pikken tijdens de Pinksteren. Dat heb ik wel verdiend en dat pakken ze me niet meer af, dacht ik zo. Zondag de hele dag voorgebakken op mijn balkon en maandag na een reservering en een checkgesprek verbrand op mijn favoriete terras. Dat checkgesprek behelsde trouwens niet meer dan de vraag hoe laat ik wou komen. Heerlijk hoor, op je luie reet zitten en vrouwtjes kijken, alleen kon ik ’s nachts niet slapen omdat mijn rug wat was ontveld.Vanochtend dus weer aan de slag.

In de vergadering moest Sjoerd zo nodig zijn mening ventileren over de demonstratie op de Dam. Door dat in de zon zitten is zijn rancuneuze kalende kop ook nog eens knalrood en schilferig geworden. Hij vond dat Femke, zoals hij de burgemeester van Amsterdam blijkbaar mag noemen, de demonstranten met blanke sabel uit elkaar had moeten rammen. De demonstratie was een belediging voor heel hardwerkend Nederland, dat zich nu al drie maanden netjes aan die anderhalve meter houdt, vond hij. Hij kreeg tegengas van Lolo Ferrari van de werkgroep Anderhalvemeterkantoor, die tijdens de vergadering ineens heel hard ‘Black lives matter’ riep, en dat terwijl ze zelf blank is. Of rood, eigenlijk want zij had ook op een terras gezeten. Zelf weet ik niet wat ik ervan moet vinden, maar racisme lijkt me echt iets om tegen te zijn. Ik ben nog nooit naar zo’n demonstratie geweest, moet ik misschien toch eens gaan doen.

Later

Er is vanavond op de Grote Markt ook zo’n demonstratie! Laat ik eens gek doen en daar een kijkje gaan nemen.

Later

Goh wat zitten er een leuke vrouwtjes tussen die demonstranten. Lolo Ferrari was er ook en zij is, ook op anderhalve meter afstand en met mondkapje, een hele aardige spontane vrouw. Het was reuze spannend om erbij te zijn. Eerst waren we wat verbaasd omdat zwarte demonstranten vooraan mochten zitten, maar eigenlijk was het juist wel fijn om een beetje achteraf te staan. Lolo had een bord meegenomen met Black Lives Matter en ik had nog een oude button tegen kernenergie opgeduikeld. Het had een mooie vredige sfeer met allemaal positieve mensen, die gelukkig ook een beetje afstand hielden, want ze zagen er niet allemaal even fris uit. Ik heb Lolo zojuist thuisgebracht op de Yamaha. We vinden elkaar leuk! We hebben afgesproken dat we morgen ook gaan demonstreren in Rotterdam. We gaan met de trein, want ze vindt het eng achterop de Yamaha. Ik was helemaal vergeten om voer te kopen voor Rossi, dus ik heb hem mijn gemarineerde kipkluifjes maar gegeven. Volgens Lolo Ferrari is vlees eten ook een vorm van fascisme.

Woensdag

Tijdens de vergadering wisselden Lolo en ik allemaal blikken van verstandhouding uit, terwijl de rest het alleen maar had over de vacature voor Piloot 1.3, die is uitgeschreven nu onze chef vertrekt. We mogen allemaal solliciteren, als we maar goed kunnen navigeren. Echt iets voor mij dus. Nu eerst een paar uurtjes werken aan de koude sales en dan pakken we de trein van twintig over twee naar Rotterdam. Ik heb met Lolo afgesproken dat ik twee mondkapjes ga beschilderen met de tekst ‘I can’t breathe’. Het lijkt me wel toepasselijk in de trein, maar eigenlijk hoop ik dat we met de hele coupé een mondkapjespact kunnen afsluiten. Je zult alleen zien dat er allerlei reservepolitie blijkt te zitten die er wat van zegt als we ons mondkapje afdoen.

Later

Nou, ken je die mop van demonstranten die naar Rotterdam gingen? Er reden wegens werkzaamheden helemaal geen treinen vanuit Groningen! Dat waren Lolo en ik even vergeten, dus we stonden mooi voor lul met onze mondkapjes en bordjes. We konden wel in de bus naar Assen stappen, maar we besloten dat we ook in gedachten wel bij die demonstratie konden zijn. Alles kan op afstand tegenwoordig, dus demonstreren ook. Ik heb haar nog even thuisgebracht. Ik had best mee naar binnen gewild want ik had enorme huidhonger, maar ze wou liever alleen zijn, zei ze. En thuis had Rossi mijn kleed ondergekotst. Hij kan niet zo goed tegen gemarineerde kipkluifjes. Dat demonstreren is geloof ik niks voor mij.

Donderdag

In de krant las ik het verhaal over de coronaspuger in het Noorderplantsoen. Die wordt met zijn zwarte vrienden de hele tijd opgejaagd door de politie, dus was hij een beetje opgefokt en ging hij met consumptie praten. Het is nog niet zo erg als in Minneapolis, maar het komt zo wel heel dichtbij. Het was mij inderdaad al opgevallen toen ik vorige week in het plantsoen zat, dat een politiebusje steeds bij dat groepje stil stond. Dat zag er pesterig uit. Maar toen was ik nog niet politiek bewust.

Mijn autistische wiskundeneefje is definitief geslaagd. Hij kreeg op de stoep een soort van toespraakje van zijn school en hij appte me nog een filmpje van Instagram door waarin hij werd gefeliciteerd door Máxima en Willem-Alexander: ‘Jullie zijn een bijzonder jaar, het coronajaar dat nemen ze je niet meer af.’ Het is altijd fijn als mensen je iets niet meer kunnen afnemen, maar meestal betekent dat dat je er zelf ook niks meer aan hebt.

Later

Tussen het werken door veel met Lolo Ferrari geappt over de coronaspuger en racisme in het algemeen. Ik zie dankzij haar nu eindelijk in dat Zwarte Piet ook racisme is. Mark Rutte is het helemaal met mij eens, lees ik net.

Vrijdag

Nou moe, ik heb de hele week niet aan Irma gedacht! Maar gisteravond moest ik toch aan haar denken omdat RTV Noord ineens een tolk gebarentaal voor de camera had. Ik schrok ervan, want ze zag er heel anders uit dan Irma. Gelukkig was het maar voor één keer, naar een ideetje van een raadslid van D66. Blijkbaar moeten ook besluiten over stoeptegels en bosschages in Selwerd voortaan speciaal voor doven worden vertolkt. Niet alleen black lives, maar ook deafs matter.

Het giet hier intussen van de regen, Lolo heeft haar telefoon uitgezet, Rossi ligt ziek in zijn mandje, de koude sales komen maar niet op gang, overal is discriminatie… ik neem een biertje en begin met mijn weekend. Dat nemen ze me niet meer af.

Willem van Reijendam