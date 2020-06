Column: De afslag van het leven

Het leven kan soms raar lopen. Plotseling is er dat ene moment. Dat moment dat je de afslag van je leven neemt. De afslag naar een ongewisse toekomst. De impulsieve weg waarvan jij denkt dat het de beste is.

Nog voor de coronatijd was ik op een begrafenis. Een begrafenis van een man die ik weer kende van zijn broer. Na afloop kwam ik aan een staantafel te staan - te zitten was ook een beetje raar geweest - met geurende koffiekopjes en een zilverkleurig dienblaadje met plakjes Groninger koek.

Aan de tafel stonden twee mannen. Ooit boezemvrienden van de overledene. Ze haalden besmuikt lachend herinneringen op aan hun gedrielijke kattenkwaadavonturen met de achterbuurvrouw, de leesmapbezorger en de lama’s in het stadsbos.

Ze dronken samen hun eerste biertje, rookten samen een eerste sigaret en deelden ongewis van elkaar samen een vriendinnetje. Aan het eind van hun tienerjaren raakten ze elkaar kwijt. De man waarvan we net afscheid hadden genomen, ging zijn eigen weg.

Hij belandde in een wereld van verkeerde vrienden, harde drugs en keiharde criminaliteit. Een wereld waarin hij alleen kon verliezen. En dat deed hij. Hij verloor van de drugs.

‘We bewandelden altijd samen één pad’, vertelde de man met bakkebaarden en een sikje. ‘Of het nu donker was of licht, altijd samen op één pad. Maar op een dag, zomaar, ging hij aan het eind van het pad naar rechts en wij naar links’, en hij knikte naar de andere man aan de staantafel.

Er klonk geen verwijt in zijn stem. Meer begrip. Dat het zomaar kon gebeuren dat zijn overleden vriend de verkeerde weg koos. Dat hijzelf ook die afslag naar de zelfkant had kunnen nemen. Hij schudde zachtjes die gedachte uit zijn hoofd.

Ik denk nog wel eens aan dat gesprek. En denk dan aan die bepalende momenten in mijn eigen leven. Dat wat ik nu doe helemaal niet zo had hoeven zijn. Dat ik van de ene op de andere dag stopte met school. Als ik die had afgemaakt ik nu waarschijnlijk meester Erik van een groep vrolijke kinderen zou zijn en nooit in de journalistiek zou zijn beland.

Als ik de baan bij de krant had gekregen, die mij was beloofd, ik nooit een man van de radio zou zijn geworden. Dat ging ongeveer zo.

Ergens halverwege de jaren negentig deed ik als freelance krantenbroekie bij het Groninger Dagblad mijn stinkende best om een echte baan te verdienen als journalist. Op maandagavond naar een raadsvergadering in Veendam met een vlammende Pé, op vrijdagavond naar een oud hotel voor een stukje van een huizenveiling en zondagmiddag in een vliegende storm naar de Niesoordlaan in Midwolda voor een verslag van MOVV-BATO.

Ik wilde maar een ding: erbij horen. Horen bij echte krantenkerels als Cor Vermeeren, Roel Waalkens en Bob Offers. Of bij krantenwichter als Margot ‘altijd met hond’ de Jong en Janneke Vos. Ik, die nooit een krantenschrijfopleiding had gehad, werd soms hard de weg gewezen. Een betere leerschool was er niet.

Op een dag vertrok Janneke Vos van de krant naar RTV Noord. Ik werd bij de chef geroepen. Of ik oren had om haar opvolger bij de krant te worden. ‘Dat liekt mie wel wat’, zei ik nuchter, maar van binnen juichte ik alsof ik Nederland met een verwoestende peun naar de wereldtitel had geschoten.

De formaliteiten moesten nog even geregeld worden, zei de chef, maar daar hoorde ik nog wel van. Horen deed ik na het gesprek niets meer. Na een dikke week nog niks gehoord te hebben, ging ik navraag doen. Schoorvoetend werd mij verteld dat er een ander in mijn plaats was aangenomen.

Ik weet nog dat het voelde alsof ik door de redactievloer zakte. Dat de muren van het witte Winschoter Courant-gebouw instortten. Meteen na de teleurstelling kwam de boosheid, het ‘kwoie van n rooie’. Ik voelde mij genaaid en gepiepeld. En vooral dat laatste deed het hem. Met briesende benen nam ik freelance ontslag.

Soms vraag ik me nog wel eens af wat daar achter de krantenschermen is gebeurd. Wat als het zo gegaan was als het gegaan zou moeten zijn? Zou ik dan nu krantenverhalen schrijven over wachtende mensen in de aardbevingsmolen, zou ik een stukje schrijven over Marcel Hensema in een coronaproof gemaakte stadsschouwburg, zou ik de Oost-Groningse voetbaloorlog tussen ‘toffeetjeclub’ WVV en de ‘Witte Muizen’ van ASVB verslaan?

Ik zal het natuurlijk nooit weten. Na mijn ‘krantontslag’ destijds had ik ook heel gemakkelijk kunnen afglijden naar de zelfkant van de maatschappij. Naar drank en drugs. Maar dat ben ik niet.

Getergd, gedurfd vastberaden en met ijzeren wil, Sisu, zoals de Finnen zeggen, (weet ik na het bezoek vorige week aan Uithuizermeeden) nam ik na mijn ontslag een nieuwe afslag die mij bij de radio en televisie deed belanden. En werd een man van Noord.

En nu staan we plotseling met ons allen voor een afslag van het leven. Afslag corona. De weg naar het nieuwe leven, de weg naar het nieuwe normaal. Dit is geen afslag die we zelf kunnen kiezen. Dit is zo’n afslag waar je naartoe wordt geleid als er een ongeluk is gebeurd op de snelweg en je niet weet hoe ver en hoe lang de omleiding is.

De afslag naar een ongewisse toekomst.

Terwijl ik dit schrijf komt steeds dat beeld voor ogen van het tegeltje in de oude wc met bruinhouten wanden in het huisje met rieten dak van mijn oma. Het witte tegeltje met een oud-blauwe tegeltjeswijsheid. Van het concert des levens heeft niemand een program.

Erik Hulsegge