‘Burgemeester en wethouder zijn egotrippers en verantwoordelijk voor mislukken herindeling’

Waarnemend burgemeester Jaap Kuin en wethouder Hennie Hemmes krijgen een veeg uit de pan van Lex Kupers, voorman van Samen Voor Pekela (SVP). Opvallend, want die partij is onderdeel van de coalitie in Pekela.

Burgemeester Kuin zegt geschrokken te zijn van de uitspraken. ‘Ik word er wel verdrietig van als ik dit zo hoor’, zegt hij.

‘Macho’s en egotrippers’

Aanleiding voor de uitspraken is een belletje op woensdagmiddag. Pekela heeft besloten zelfstandig te blijven, wat de vraag oproept wat er met waarnemend burgemeester Jaap Kuin moet gebeuren. Er volgt een rondje langs alle fractievoorzitters. Zes van de zeven zijn laaiend enthousiast. Dat geldt niet voor Kupers.

‘Ik denk dat Jaap ergens anders gaat solliciteren. Dat hoop ik ook een beetje, daar ben ik heel eerlijk in. Hij is te sturend en probeert een kant op te gaan.’

Vervolgens doet Kupers er nog een schepje bovenop en moet ook wethouder Hennie Hemmes eraan geloven. ‘Ik vind Jaap gewoon wat macho en een egotripper. Dat vind ik trouwens ook van Hennie. Als zij niet in het bestuur van De Kompanjie hadden gezeten en ook Veendam andere bestuurders had afgeleverd, dan was het nooit zover gekomen met die herindeling.’

De Kompanjie is het gezamenlijke ambtelijke apparaat van Veendam en Pekela. Veendam is ontevreden en trekt op 1 januari 2021 de stekker uit de organisatie. Ook de herindeling tussen beide gemeenten is mislukt. In het dagelijks bestuur zitten vanuit de twee gemeenten waarnemend burgemeesters Jaap Kuin en Sipke Swierstra en wethouders Hennie Hemmes en Henk Jan Schmaal.

'Compleet onverwacht'

Aan de toon van Kuin is te horen dat hij behoorlijk schrikt van de verwijten. ‘Dit zijn stevige uitspraken. Ik ben ook nog nooit door hem op de vingers getikt. Het zit hem in de hardheid van de woorden, het komt ook compleet onverwacht. Ik word eerder verdrietig dan boos als ik dit zo hoor.’

Ook het verantwoordelijk houden van Kuin en Hemmes voor het mislukken van de herindeling is volgens de burgemeester volledig onterecht. ‘Die was zonder Hennie en mij ook niet tot stand gekomen. De enige optie was dat wij slikken in de stemverhouding en Veendam de baas maken. De raad is daar altijd unaniem tegen geweest. Ook Lex.’

‘Sneu, dom, laf’

Hemmes (SP) heeft geen goed woord over voor de persoonlijke aanval van de coalitiepartij. ‘Ik moet er wel om lachen, want dit is een beetje sneu. En ook echt dom. Je mag het doen, maar doe het dan in de raad en niet een paar dagen later. Dat vind ik zelfs laf.’

Jaap van Mannekes is wethouder namens Samen Voor Pekela en dus partijgenoot van Kupers. Aan hem de vraag of hij de woorden deelt: ‘Dat ga ik natuurlijk niet uitspreken. Het is zijn mening en hij ervaart dit blijkbaar zo. Ik denk alleen niet dat je zo op de persoon moet spelen. Dat zou ik niet doen.’

Geen steun coalitie

Op steun van coalitiegenoten hoeft Samen voor Pekela in dit geval niet te rekenen. Pim Siegers, voorman van de SP: ‘Dit is een snoeiharde aanval van een coalitiepartij. Dat is dom. En onterecht ook. Als twee mensen vechten als leeuwen voor Pekela zijn dat Jaap Kuin en Hennie Hemmes.’

Reiny Kuiper, fractievoorzitter van de PvdA, noemt het ‘niet verstandig’. Hij denkt dat er nog wat oud zeer zit over de Kompanjie bij Kupers. ‘Lex heeft een keer een aanvaring gehad met Jaap Kuin in de raad. Lex wist hem wel even te vertellen waar de problemen in de Kompanjie zaten. Toen kreeg hij ze links en rechts om de oren.’

Binnenkort gesprek

Tot een coalitiebreuk zal het niet leiden, denken alle gesproken personen. De ambtelijke problemen met Veendam oplossen en financieel het hoofd boven water houden zijn te belangrijk, daar kan geen coalitiebreuk bij.

Kupers kan op korte termijn een belletje verwachten van Kuin. ‘Ik wil hier met Lex over praten, want dit raakt mij. We moeten even kijken of we dat telefonisch doen of tijdens een openbare raadsvergadering. Maar ik ben vergevingsgezind en we moeten door. De situatie in Pekela is het belangrijkst.’



Lees ook:

- Pekela wil Pekela blijven en kiest voor zelfstandigheid