Winkeliers boos over fietsbeleid: ‘We krijgen een nekslag van het stadsbestuur’

De drukste winkelstraten van Groningen zijn de komende tijd grotendeels voetgangersgebied. De fietsroutes worden afgesloten tussen 12.00 uur en 19.00 uur. Het gaat onder meer om de Folkingestraat, Zwanestraat, Brugstraat en de Vismarkt. Met de maatregel wil het stadsbestuur de drukte verminderen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

'Waanzin'

Maar dat gaat er niet in bij ondernemers. Anne Zijlstra is voorzitter van de winkeliersvereniging van de Folkingestraat. Hij noemt de maatregel ‘waanzin’. ‘We hadden natuurlijk begrip voor de beperkingen in het kader van de lockdown, maar dat werd gelukkig net weer een beetje versoepeld. We hebben een rottige tijd gehad en klimmen net weer een beetje op. En dan krijgen we plotseling een nekslag van het stadsbestuur.’

Voor Mirjam Vogelzang, eigenaar van een kledingzaak in de Zwanestraat, kwam de maatregel als donderslag bij helder hemel. ‘We wisten van niets. Maandag was er plots een brief en direct werd er gehandhaafd. Het was chaos.’

Een man voert zijn fiets aan de hand mee (Foto: Tristan Braakman/RTV Noord)

Kritiek

Zowel Vogelzang als Zijlstra zeggen dat ondernemers niet zijn betrokken bij het besluit. Vogelzang: ‘Ik heb wel gehoord dat Groningen City Club is betrokken bij het besluit, maar geen van de winkeliers die ik spreek wist er iets van.’ Zijlstra vult haar aan: ‘Er is in elk geval niet gesproken met ondernemers in de Folkingestraat, het Zuiderdiep, op de Vismarkt en zeker niet met de marktkooplui!’

Voor Vogelzang zorgt het strenge fietsbeleid voor inkomstenderving. ‘Er is gewoon direct minder traffic in de straat. We zaten nog steeds niet op het oude niveau van voor de coronauitbraak. Ter vergelijking: ik heb nog een zaak in Haren. Beide winkels hebben een behoorlijk omzetverlies gehad. Haren komt weer bijna op het oude niveau, maar Groningen blijft achter en hier is de winkel op 70 procent van de omzet.

Vogelzang hoopt dat de maatregel ‘zo snel mogelijk wordt afgeschaft'. 'Op zijn minst op doordeweekse dagen. Het is echt vervelend, niet alleen voor ons maar ook voor de mensen natuurlijk. Je zult maar slecht ter been zijn, een kind op de fiets hebben, of gewoon even komen voor een snelle boodschap.’

Geparkeerde fietsen worden verwijderd uit de Groninger binnenstad (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

'Gebruikt als excuus'

Zijlstra denkt dat de gemeente de drukte prima op een andere manier te lijf kan gaan. ‘Met het creëren van parkeerplekken, het verwijderen van weesfietsen en dat handhaven ben je al een heel eind. Maar ik heb het vermoeden dat de gemeente de corona-uitbraak gebruikt als excuus om de langgekoesterde wens om het voetgangersgebied uit te breiden.’

Spoeddebat

De gemeenteraad sprak woensdagavond tijdens een spoeddebat over - onder meer - de maatregelen die zich op fietsers richten. Over de Folkingestraat zei wethouder Roeland van der Schaaf: 'Die straat is op dit moment gewoon te smal voor voetgangers én fietsers. De gezondheidsregels zijn ons uitgangspunt, en zo veel verkeer past niet in de anderhalvemeterregels.'

De wethouder ergerde zich ook aan het beeld dat de hele binnenstad is afgesloten voor fietsers. 'Dat is niet het geval, het geldt alleen voor een paar drukke straten. Doorfietsen van noord naar zuid is nog steeds mogelijk, maar met een omweg.'

