Hoogleraar recht pleit voor tijdelijke coronawet: 'Forse inbreuk op onze belangrijkste rechten'

De verplichte anderhalve meter afstand en tal van andere maatregelen die nu nog tijdelijk zijn, worden vastgelegd in een nieuwe coronawet. Hoogleraar recht en samenleving Jan Brouwer is blij dat de wet eindelijk op komst is. Wel heeft hij nog enkele adviezen voor minister van volksgezondheid Hugo de Jonge.

Brouwer pleit er bijvoorbeeld voor dat de coronawet in eerste instantie slechts voor een maand moet gelden. Na die periode moet bekeken worden of de wet met een maand verlengd moet worden.

'Dat is nodig omdat je zo zeer inbreuk maakt op de meest fundamentele rechten van burgers. Rechten waarmee we niet voor niets de grondwet openen. Daar ga je nu met een wet heel fors inbreuk op maken.'

Vinger aan de pols

Als voorbeeld noemt Brouwer dat er straks een wettelijke basis is om bezoek te weren uit zorginstellingen. Iets wat nu nog in een, volgens hem, ongrondwettelijke noodverordening is vastgelegd. En ook het recht op godsdienst komt door de wet in het geding.

'Als je zulke ingrijpende wetten maakt, kan ik me voorstellen dat het parlement - de Eerste en Tweede Kamer - het nuttig vindt om een vinger aan de pols te houden.'

Ik heb een weddenschap lopen voor een fles wijn dat er eerder een vaccin is dan deze wet Jan Brouwer - hoogleraar recht en samenleving

Veel discussie

Volgens RTL Nieuws, dat een versie van de wet in handen heeft, wil minister De Jonge de coronawet al op 1 juli in laten gaan. Brouwer heeft er een hard hoofd in dat die deadline wordt gehaald.

'Er moeten zoveel principiële beslissingen worden genomen, dat 1 juli veel te snel zou zijn. Ik heb zelfs een weddenschap lopen voor een fles wijn dat er eerder een vaccin is dan deze wet. Ik hoop wel dat ik hem verlies.'

Door het parlement inspraak te geven, zou de wet er volgens Brouwer sneller kunnen komen. 'Dat is ook zo als er opnieuw een grote corona-uitbraak komt. Maar ik verwacht dat er veel discussie over zal komen.'

Wet beter dan noodverordening?

Volgens Brouwer biedt een wet veel voordelen ten opzichte van de huidige noodverordeningen.

'Die noodverordeningen maakten het mogelijk dat de 'superburgemeesters', de voorzitters van de veiligheidsregio's, achter de voordeur konden komen. Dat benauwde mij zeer. Want wie zegt me dat ze dat na de crisis ook niet blijven doen? Al die regels die nu in de wet komen, zijn veel genuanceerder en preciezer geformuleerd.'

Campings als huishouden

Enige onduidelijkheid heerst er bij Brouwer nog over het begrip huishouden. Dat zou volgens RTL Nieuws verruimd worden naar campings, studentenhuizen en migrantenwoningen.

'Hoe willen ze dat doen op campings?', vraagt Brouwer zich af. 'Je leeft daar ook intensief bij elkaar en maakt gebruik van gemeenschappelijke douches en toiletten. Dus misschien dat er op het terrein een uitzondering geldt.'

Aan de bel getrokken

De hoogleraar kan bijna niet wachten tot de nieuwe wet in werking treedt. Met lede ogen zag hij aan hoe het kabinet aan het begin van de crisis noodverordeningen in het leven riep om het virus te beteugelen. Nu, maanden later, gelden die nog steeds.

'Ze hadden in april al bezig kunnen gaan met een wet, maar toen maakte niemand zich nog zorgen over het schenden van onze rechten. Daarop heb ik maar eens aan de bel getrokken.'

