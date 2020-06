'Hij ligt daar in het graf en niemand weet wie het is', zegt Mooibroek over Teis, een pseudoniem van Gerhardus Wihelmus Spitzen.

Levensloop

In maart van dit jaar was het 75 jaar geleden dat hij overleed. Mooibroek, een Knoalster die regelmatig lezingen geeft in het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal, vertelt de levensloop van Teis in een notendop.

'Hij werd geboren in Stadskanaal en vertrok op zijn veertiende naar 's-Hertogenbosch, waar hij een onderwijzersopleiding ging doen. Hij kwam uit een goede familie. Hij zwierf door het hele land, kwam in Den Haag terecht en na zijn pensionering in Soestdijk. Zijn vrouw kreeg daar een hersenbloeding en uiteindelijk verhuisden ze naar Ruurlo, naar een particulier verzorgingstehuis. Zijn vrouw overleed in 1941, hijzelf in 1945.'

'Op het graf staat zowel Geert Teis als GW Spitzen. Momenteel krijgt geen mens iemand op z'n begrafenis', zegt Mooibroek met enige overdrijving, verwijzend naar de coronacrisis. 'Hij ook niet. Zelfs zijn eigen zoon was er niet bij.'

Jan Mooibroek (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Hulp

Wat Mooibroek betreft, hoort het lichaam van Teis niet thuis in een graf in Gelderland, maar in Groningen. In Stadskanaal om precies te zijn. Hij heeft al contact gezocht met de gemeente Berkelland, waar Ruurlo onder valt, en een begrafenisondernemer. 'En de historische vereniging van Ruurlo helpt me geweldig. Net als Herman Sandman van Dagblad van het Noorden, waar ik veel aan te danken heb.'

Haken en ogen

Ondanks de hulp die hij krijgt, gaat het Mooibroek eigenlijk niet snel genoeg. 'Alles is gesloten, niemand is aan het werk. Of ze werken thuis en kunnen niet bij het archief. Van de gemeente heb ik al wel bericht terug dat ze ermee bezig zijn. Er is dus wat in gang gezet. Maar of het allemaal gaat lukken... Er zijn zoveel haken en ogen. Gisteren heb ik nog een brief gestuurd naar een kleinzoon van Geert Teis. We moeten even afwachten wat het allemaal wordt.'