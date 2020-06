Crematorium ruimt uitstrooiveldje voor doodgeboren kinderen op: 'Dit valt rauw op ons dak'

Het veldje bij het Vlinderhofje bij Crematorium Groningen is bedoeld om ouders de mogelijkheid te geven de as van doodgeboren kinderen uit te strooien. Ouders konden tegen betaling een herinnering zoals een vlinder kopen, maar er was ook een mogelijkheid om bij het veldje bloemen, knuffels of iets anders neer te zetten.

Geen knuffels meer

Uitvaartorganisatie Yarden zet daar een streep door en heeft op de plek een plakkaat opgehangen dat er geen knuffels en andere spullen meer geplaatst mogen worden. Alles wat er nu is neergelegd als herinnering, wordt uiterlijk 1 augustus opgeruimd en is tijdelijk op een picknicktafel gelegd.

Veel ouders zijn geschokt door de boodschap, vooral omdat ze zelf niks van Yarden hebben gehoord, maar het via een plakkaat op de plek zelf moeten lezen. Een foto van het plakkaat is op social media gedeeld, en veel ouders en nabestaanden reageren geschokt.

De wond is er nog, maar hij is minder rauw. Voor veel ouders is hun verdriet misschien verser, ik wil opkomen voor hen Anjelina Poel - ouder

Zo ook Anjelina Poel uit Winsum. Zij verloor Romano, een kleine spruit in de dop. Bij de 20-wekenecho bleek: zijn hartje klopt niet meer. Een verdrietige periode volgde. 'De wond is er nog, maar hij is minder rauw. Voor veel ouders is hun verdriet misschien verser, ik wil opkomen voor hen.'

Poel is niet de enige. Ook Cindy Steenstra en Judith Wierenga uiten hun ongenoegen op social media.

Respectloos

'Zeer respectloos is zonder enig bericht waar dan ook besloten de vlindertuin bij het kinderhofje op het terrein van crematorium Groningen op te ruimen', schrijft Wierenga. 'Alle dierbare herinneringen zijn op een bult aan de kant gekwakt. Diep en diep triest, wat een verdriet voor ouders.'

'Er is namelijk totaal niet gecommuniceerd dat de knuffels en spullen eraf gehaald zouden worden', vertelt Anjelina Poel. 'Dat betekent nu ook dat we er alleen bloemen mogen neerleggen, maar geen knuffels of andere dingen die ouders of nabestaanden daar willen neerleggen. Het was het beste geweest wanneer ouders vooraf persoonlijk bericht hadden gehad, of dat ze gebeld waren. Nu moeten we het op social media lezen. Heel jammer.'

De mededeling die is opgehangen bij het veldje (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

Belangrijke plek

Het Vlinderhofje en het veldje waar as is uitgestrooid, is namelijk een belangrijke plek voor nabestaanden, vertelt Poel. 'Als het net gebeurd is, is het heel belangrijk dat er een plek is waar je naartoe kunt gaan, dat je er iets neer kunt leggen wat voor jou goed voelt. Dat betekent heel veel. Juist broertjes en zusjes zoeken heel zorgvuldig een knuffel uit om er neer te zetten. Dat is heel belangrijk.'

De boze betrokkenen hopen dan ook dat Yarden de situatie zal herstellen.

'We betreuren de ophef'

Uitvaartorganisatie Yarden zegt in een reactie de ophef te betreuren.

'We hebben helaas niet iedereen kunnen aanschrijven, omdat we niet alle adressen hebben', zegt adjunct-directeur Jeanet de Groot. 'Ouders die helaas een doodgeboren kindje krijgen, worden door het UMCG naar ons doorverwezen als plek waar de foetus gecremeerd en uitgestrooid kan worden. Van die mensen hebben we geen adresgegevens en dus kunnen we helaas niet rechtstreeks communiceren.'

Het is nooit de intentie geweest ze te raken met deze boodschap Jeanet de Groot - Adjunct-directeur Yarden

De Groot wil benadrukken dat het om een tijdelijke situatie gaat. 'Andere ouders hebben geklaagd over de plek, over hoog gras en veel onkruid. Ook bleek dat sommige knuffels er jaren lagen. We willen de gedenkplek weer netjes maken, daarom hebben we een picknicktafel neergezet met een aankondiging dat mensen hun knuffels weer konden meenemen. We hadden niet verwacht dat het op social media zo'n vlucht zou nemen.'

De adjunct-directeur zegt dat dit niet de bedoeling was. 'We gaan hierover graag met ouders in gesprek. Ze kunnen contact opnemen met onze locatie in Groningen en dan sta ik ze graag persoonlijk te woord. Het is namelijk nooit de intentie geweest ze te raken met deze boodschap.'