Hoe groot is het probleem van hittestress? 'Binnensteden steeds minder groen, meer grijs'

Hittestress kan zelfs tot doden leiden, concludeert Boogaard. Volgens de onderzoeker kan bij toenemende warmte de kwetsbare groep in onze samenleving moeilijk omgaan met de hitte. Daarom zijn maatregelen noodzakelijk, stelt hij.

Minder groen, meer grijs

‘Doordat we alles volbouwen in binnensteden, is het verschil in temperatuur tussen grote steden en omliggende plaatsen soms wel tien graden’, vertelt Boogaard. ‘Dat komt omdat binnensteden steeds minder groen zijn en meer grijs, er is veel steen en beton. Groen houdt water vast en dat zorgt voor verkoeling, dat gebeurt steeds minder en daardoor neemt de hittestress toe.’

Temperatuurverschil

Volgens Boogaard is het probleem in grote steden als Amsterdam en Rotterdam het grootst. Maar uit het onderzoek van de Hanzehogeschool komt ook naar voren dat er op warme dagen een substantieel verschil bestaat tussen de binnenstad van Groningen en omliggende plaatsen als Haren.

‘We hebben dat gemeten met een temperatuurmeter op een fiets. Toen we van Groningen naar Haren fietsten, liep het temperatuurverschil op tot 6 graden.’

Herestraat

Boogaard geeft aan dat het probleem daarom ook speelt in Noord-Nederland. De vaker voorkomende droogten en de steeds warmer wordende zomers zorgen mogelijk voor een toename van hittestress.

‘Als stad doet Groningen het niet slecht. Er wordt geïnvesteerd in groene daken. Ook wordt er gesproken over meer groen in het centrum. Dat is ook nodig, want mensen ervaren op warme dagen dat bijvoorbeeld de Herestraat een plek is waar het erg warm wordt.’

Wat kan je zelf doen?

Inwoners van onze provincie die hittestress ervaren, kunnen zelf ook maatregelen nemen om het te voorkomen.

‘Dat kan bijvoorbeeld door je tuin minder te betegelen en meer groen in de tuin te laten groeien', zegt Boogaard. 'Ook kun je besluiten niet alle bomen uit je tuin weg te kappen, zodat je schaduw houdt. Schaduwwerking is namelijk belangrijk. Bovendien vindt er door de aanwezigheid van groen meer verdamping plaats. Dat zorgt voor verkoeling.’

