Op de valreep voor de zomervakantie gaan basisscholen weer helemaal open

Op zondagmiddag 15 maart maakte premier Rutte bekend dat de broodtrommels en drinkbekers de kast in konden; scholen zouden voorlopig niet meer opengaan. Ouders kregen er een baan als meester of juf bij en schoolvriendjes werden noodgedwongen digitale maatjes.

Na de meivakantie kwam er versoepeling: kinderen mochten weer een paar dagen naar school, samen met de helft van de klas. De andere dagen waren voor de andere helft van de klas.

Dat alles ligt nu achter ons: kinderen gaan weer gewoon elke dag met z'n allen tegelijk naar school.

Bijna als vanouds

Helemaal normaal is het nog niet. Het blijft zo dat leerlingen afstand moeten houden tot meester of juf. Ouders mogen in principe niet op de school of op het schoolplein komen, tenzij het gaat om vaste vrijwilligers die al regelmatig werkzaamheden in de school verrichten.

De school moet zorgen dat leerlingen vaak hun handen wassen, buitenspelen gebeurt zoveel mogelijk met steeds dezelfde groep en na schooltijd moeten kinderen direct naar huis of opvang gaan. Het zijn regels die de afgelopen weken ook al golden.

Ander rooster

Daarnaast zijn er scholen die tijdelijk op een continurooster overstappen, zodat kinderen tussen de middag in een korte pauze samen een broodje eten, vaak samen met hun eigen leerkracht. Zo hoeven er geen externe overblijfmedewerkers de school in en ook geen ouders die hun kind voor de lunch ophalen. Looplijnen moeten ervoor zorgen dat het nergens in de school te druk wordt.

Zorgen zijn er ook

Uit een peiling van de Algemene Onderwijsbond (AOb) onder bijna achtduizend leden bleek eind mei dat meer dan tweederde van de leraren en ondersteuners liever met halve klassen was blijven werken. Belangrijkste reden is dat ze denken minder goed afstand te kunnen houden met hele klassen en ook het op peil houden van de hygiëne baart hen zorgen.

Ook onderwijzers uit risicogroepen keren terug, omdat de kans op besmetting gewoon erg klein is Schooldirecteur Gerda Lublink - CBS De Delta in Zevenhuizen

Schooldirecteur Gerda Lublink van CBS De Delta in Zevenhuizen liet direct na de bekendmaking van de volledige opening al weten dat niet te herkennen. 'De bedrijfsarts heeft toestemming gegeven om ook onderwijzers uit risicogroepen terug te laten keren, omdat de kans op besmetting gewoon erg klein is. Wij kunnen straks met bijna de volledige bezetting weer aan de slag.'

Ook ouders willen graag dat de school helemaal opengaat, zegt ze. 'We hadden één leerling die thuisbleef, omdat de ouders tot een risicogroep behoren, maar ook die leerling is afgelopen week weer op school gekomen.'

Fijn voor groep 8

Meester Pieter Boers van de Sint Nicolaasschool in Haren gaf aan vooral blij te zijn voor zijn groep 8.

'Het is hartstikke mooi om de leerlingen een zo waardig mogelijk afscheid te geven. Met elkáár vooral. Ik denk dat dat het uitgangspunt moet zijn.'

