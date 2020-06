Aflevering 10 van Credo: 't Is ook de tekst dij t dut: t Is aans as aans astoe der nait bist....'

'As we terugreden den zeden we tegen mekoar: Och man wat wast weer gezellig....mor wie kinnen nait zo wonen...'

Dat zegt Betty Witter in aflevering 10 van Credo, het leven van Ede staal over haar ontmoetingen met de overleden zanger.

Witter leerde Ede kennen door haar overleden man Elzo. Elzo en Ede waren collega-leraren op de LTS in Winschoten en werden ook vrienden en zo kwam Betty regelmatig bij de familie Staal over de vloer.

Die vloer was vaak eentje van een oude boerderij en vaak ook zonder gas. En om zo te leven daar moest je wel een man of vrouw voor zijn, dacht Betty.

Zij had jarenlang bij de urn van haar Elzo een handgeschreven liedtekst van Ede Staal hangen ' t Is aans as aans astoe der nait bist...'

De pengeschreven tekst vervaagde in de zon en verdween uiteindelijk. Nog steeds laaien de emoties op als ze het liedje hoort 'Hai mos es waiten dat zien meziek nog steeds heul voak droit wort', zegt een geëmotioneerde Betty.

Waar te beluisteren?

Het zijn enkele van de vele verhalen en bijzondere ankedotes die in de podcast voorbij komen, waardoor we een inkijkje krijgen in het leven van Ede Staal. Inmiddels zijn er dus tien afleveringen te beluisteren. Tweewekelijks verschijnt een nieuwe editie van Credo.

Beluister hieronder aflevering 10 van Credo

of via rtvnoord.nl/podcasts en/of via Spotify.

Meer afleveringen?

Wil je meer afleveringen horen? De podcast Credo, het leven van Ede Staal is hier op de website van RTV Noord te vinden, maar ook rechtstreeks via Spotify, Apple Podcast en Google Podcast. Op die manier kun je waar en wanneer je wilt op jouw moment een of meerdere afleveringen beluisteren.

Klik op abonneren als je automatisch op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen.

