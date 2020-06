Groningse horeca teleurgesteld over eerste week: 'Het is rustig'

Voorzitter Irene van der Velde: 'Maandag was het gezellig druk, maar de afgelopen dagen zijn rustiger. We zien dat mensen nog niet allemaal weer uit eten gaan. Het is teleurstellend qua drukte.'

Daarbij zat het weer tegen, waardoor ook de terrassen weinig mensen trokken.

Niet eens dertig

Horecazaken mogen binnen maximaal dertig gasten ontvangen, maar dat aantal wordt nog lang niet altijd gehaald. Zowel bij restaurants als bij de nachthoreca niet. 'De burgemeester was bang voor chaos, maar die is er niet. Het was ook zaterdagavond niet druk in de stad.'

Regels, regels, regels

Een horecabezoekje is tegenwoordig omgeven door regels. Wie uit eten wil moet eerst reserveren en aangeven of er wel of niet gezondheidsklachten zijn. Alleen mensen die niet verkouden zijn of geen andere klachten hebben zijn welkom. De anderhalvemeterregel geldt ook in de horeca; alleen mensen uit hetzelfde huishouden mogen samen aan een tafeltje zitten. Bij tweetallen die niet uit één gezin komen wordt gedoogd dat ze binnen die afstand van elkaar aan tafel zitten.

Irene van der Velde van de Groningse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). (Foto: RTV Noord)

Al met al schrikken de regels af, merken de horecazaken. 'De spontaniteit is er af. Mensen denken 's avonds: oh ik heb best zin, maar ik heb niet gereserveerd, laat dan maar.'

Volgens Van der Velde is dit helemaal niet nodig. 'We doen een oproep: bel gewoon even met het restaurant, meestal is er gewoon nog een plekje vrij!'

Geen zoden aan de dijk

Het Elanderhus bij het Scandinavisch Dorp in Eelderwolde komt zondagmiddag wel aan dertig gasten, maar ook daar overheerst somberheid. Eigenaar Koen de Groot: 'Dit bedrijf is voor tachtig procent afhankelijk van partijen en alles is en masse geannuleerd tot en met september. Dan kan je wel een terrasje draaien en voor dertig man 's avonds een paar tafeltjes à la carte hebben, maar dat zet geen zoden aan de dijk.'

De Groot vreest voor het voortbestaan, ondanks de compensatiepakketten van de overheid. 'Het personeel wordt wel doorbetaald. Maar de buffer die ik in de zomermaanden moet opbouwen om die hele club aan het werk te houden in de wintermaanden, die ben ik niet aan het opbouwen.'

Koen de Groot, eigenaar van het Elanderhus (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Van 30 naar 100

Als het virus niet ineens weer om zich heen grijpt mag de horeca straks weer honderd mensen toelaten. Maar ook dat helpt niet, zegt De Groot. 'Grote partijen plannen mensen ver van te voren, dat gaan ze nu niet meer doen voor deze zomer. En als ik ze binnen moet hebben, dan moeten ze over drie zalen worden verdeeld. Dat ga je ook niet doen.'

In de binnenstad van Groningen hebben horecazaken over het algemeen maar weinig ruimte. Van der Velde: 'De huur gaat per vierkante meter en die is hier natuurlijk hoog. Als je straks honderd mensen met anderhalve meter binnen mag hebben, kom je gemiddeld nog maar op dertig procent van je capaciteit uit.'

'Kom gewoon'

De Groningse Koninklijke Horeca Nederland wil iedereen oproepen toch vooral te komen. 'Het vertrouwen moet weer groeien dat het veilig is. De horeca is echt goed voorbereid.'

Drie vriendinnen genieten van een high tea (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

De drie vriendinnen die een high tea doen in het Elanderhus voelen zich er in elk geval prima bij. Ze vieren alsnog de verjaardag van één van hen. 'Laten we het zo zeggen: als we er bang voor waren geweest, waren we niet gegaan.'

