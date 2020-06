Met de auto in de rij voor het Heilig Avondmaal

Met de auto in de rij voor het spreekwoordelijke brood en wijn. In de praktijk is het namelijk een combinatie van matses en rode druivensap. Het Heilig Avondmaal wordt door Baptistengemeente Veendam deze ochtend gevierd op een niet-alledaagse manier.

Kleine variant van The Passion

Een van de mensen die het idee bedacht, is Maikel-Owen van Deest. Hij is ook een van de personen die de afgelopen jaren druk was met de kleine variant van The Passion in Veendam. Van Deest en een team van vrijwilligers bedachten het afgelopen donderdag, en waren de afgelopen 48 uur vooral druk met regelen. Dat is gelukt.

We vinden het heel belangrijk dat onze leden en gasten van buiten verbonden blijven met ons en het geloof Maikel-Owen van Deest

'We vinden het heel belangrijk dat onze leden en gasten van buiten verbonden blijven met ons en het geloof', zegt Van Deest. 'Dat kan nu niet. Maar we hebben daarom gezegd: we gaan er een drive-thru avondmaal van maken, zodat we elkaar toch kunnen zien en het avondmaal zo kunnen beleven.'

Matzers en rode druivensap. (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

'We hopen dat de mensen die in de auto door de drive-thru gaan, een moment van bezinning hebben, maar ook het geloof ook weer even voelen, beleven. Ik denk dat het een bijzonder moment is.'

Helemaal emotioneel

Een van de kerkleden die het als bijzonder ervaart, is Martha Blik.

'Ik werd er helemaal emotioneel van, ik had dat niet verwacht. Je hebt elkaar heel lang niet gezien, dat is natuurlijk ook wel iets', zegt ze. 'Elkaar zien is heel belangrijk, de ontmoeting met elkaar en het om elkaar denken, dat doen we. Zo zijn we samen gemeente van God. Ik vond heel erg fijn en ben blij dat ik geweest ben.'

Het is prachtig om zo stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus Voorganger Michiel de Nooijer

Voorganger Michiel de Nooijer deelt samen met een oudste de matses en de druivensap uit en spreekt de zegen over leden uit. Hij is blij met de manier waarop de zondagochtend verloopt.

'Het is prachtig om dit zo te zien', aldus De Nooijer. 'Om zo stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus, is heel bijzonder.'

'Ik mis de kudde'

De baptistenvoorganger is ook blij dat hij zijn gemeenteleden weer ziet.

'Ik mis de kudde, het gemis is er van elkaar. Ontmoeting is heel belangrijk, dat kan niet of nauwelijks. Het echte fysieke contact is een groot gemis. Maar ik ben erg blij met dit. Afgelopen donderdag is dit idee vormgegeven en het is mooi dat dit kan. Mooi ook dat er door gemeenteleden en inwoners van Veendam gebruik van wordt gemaakt.'

