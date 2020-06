Donar-speler Williams na succesvolle start in Bundesliga: ‘Wel even wat anders’

Leon Williams is goed begonnen in de Duitse Bundesliga. De 28-jarige spelverdeler van Donar won het eerste duel met BG Göttingen van Crailsheim Merlins met 89-78.

De Duitse Bundesliga is hervat met een speciaal eindtoernooi dat in de maand juni plaatsvindt en waaraan tien clubs deelnemen. Alle duels worden gespeeld in München.

Williams, die ook volgend seizoen voor Donar speelt, kan daaraan meedoen, omdat het een periode is tussen de seizoenen in. BG Göttingen staat onder leiding van de Nederlandse coach Johan Roijakkers, die eerder al twee seizoenen (2016-2018) samenwerkte met Williams bij die club.

Duel tegen Crailsheim

Williams speelde tegen Crailsheim ruim vijftien minuten. Daarin maakte hij twee punten, pakte hij twee rebounds en was hij goed voor twee assists. Crailsheim stond derde toen de competitie werd stopgezet vanwege de coronacrisis, Göttingen negende.

‘Het was wel weer even wennen. Het was wel even wat anders in een lege hal, zonder publiek. De conditie is natuurlijk ook niet optimaal, maar het voelde wel weer goed om op het veld te staan. En de drang om te winnen, die blijft gewoon’, aldus Williams.

‘Opgesloten’

‘We zitten met z’n allen opgesloten in het hotel en we rijden in dezelfde bus, vanwege de corona. We moeten overal mondkapjes gebruiken. In de hal zitten maar een paar extra mensen, zoals die achter de tafel en wat mensen van de televisie, dus we zitten wel behoorlijk in quarantaine. Ik weet het niet zeker, volgens mij mogen we wel naar buiten gaan, maar wel met een bepaalde tijdslimiet en niet met meer dan drie mensen.’

Woensdag speelt Williams met ‘zijn’ ploeg tegen EWE Baskets Oldenburg. Dan is er weer een kans om te verrassen voor het laag geklasseerde Göttingen.

‘De grote jongens pakken’

‘Het is tocht de top tien van de Bundesliga met bijvoorbeeld Bayern München, Oldenburg, Ulm... Elke winst is mooi meegenomen. Er waren heel wat mensen die hadden verwacht dat we geen enkele wedstrijd zouden winnen, maar dat is ons dus toch al meteen gelukt. We willen natuurlijk nog een van de grotere jongens proberen te pakken. Wie weet waar het schip strandt’, aldus Williams.

