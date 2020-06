'Kattenmishandeling is hier in Ulrum al jaren aan de orde van de dag'

Buitenkamp, medewerker van de Dierenambulance, trof haar kat Bowie afgelopen zaterdag na een lange werkdag kermend van de pijn aan op de keukenvloer. Het beestje was zwaar onderkoeld en kon niet meer op haar pootjes staan.

De onmiddellijke gang naar de dierenkliniek in Winsum mocht niet meer baten: Bowie overleed in de nacht van zaterdag op zondag.

Vergiftigd

Buitenkamp weet het zeker: 'Bowie is vergiftigd', zegt ze. 'Ze had wit tandvlees, wijde pupillen en hele stinkende diarree. Het kan bijna niet anders dan dat ze vergiftigd is. Vorige week trof een buurvrouw haar kat met exact dezelfde symptomen aan. Die heeft het gelukkig wel overleefd, waarschijnlijk doordat ze er op tijd bij waren.'

Het afgelopen half jaar weet ik van minstens vier katten die vergiftigd zijn. Allemaal hier in Ulrum Mariska Buitenkamp - Dierenambulance Groningen

De vergiftigde kat van de buren was vorige week overigens al niet de eerste. Buitenkamp: 'Het afgelopen half jaar weet ik van minstens vier katten die vergiftigd zijn. Allemaal hier in Ulrum.'

Staart in brand

En bij vergiftiging blijft het niet, zegt ze. Er moet(en) in Ulrum wel een kattenhater - of kattenhaters - rondlopen, weet ze. Want kattenmishandeling is er al jaren aan de orde van de dag.

Buitenkamp: 'In Ulrum komen katten al jaren zwaar mishandeld thuis, als ze al thuiskomen. Ik weet bijvoorbeeld van een kat die ineens een stuk van de staart af had. En bij een andere kat hebben ze de staart in de brand gestoken, nadat ze er eerst wc-papier omheen hadden gedaan.'

Aangifte

Buitenkamp gaat maandag aangifte doen. 'Ik ga er werk van maken', zegt ze.

Ze roept mensen die iets opvallends hebben gezien op zich te laten horen. 'Meld het bij de politie', zegt Buitenkamp. 'Dit moet stoppen.'

