Groningers spreken elkaar relatief weinig aan op ongewenst gedrag

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Contact met buren

Het CBS onderzocht onder meer of mensen elkaar in de buurt durven aanspreken op ongewenst gedrag. In zowel Friesland, Drenthe, Overijssel als Gelderland geeft meer dan de helft aan dat te durven. In Groningen is dat 48 procent. Dat is nog altijd hoger dan in het land als geheel (46 procent).

Ook op de vraag of mensen zich thuis voelen in de buurt en of er veel contact is met buren, scoort Groningen aanmerkelijk lager dan andere Noordelijke provincies.

'Moeilijk concreet te maken'

Dat Groningen in het Noorden eruit springt is ook het CBS opgevallen. Maar woordvoerder Dick ter Steege vindt het moeilijk om concreet te duiden waar dit nou door komt.

'Van oudsher is Groningen al een andere provincie dan bijvoorbeeld Friesland, Drenthe en Overijssel.' Dat heeft volgens hem op een of andere manier wel invloed, maar het is moeilijk concreet te maken hoe dit precies werkt.

Stad anders dan Ommeland

Een ander aspect dat mee kan spelen is onze provincie Stad heeft als enige centrale grote stad. Zo geeft in de gemeente Groningen bijvoorbeeld 'maar' ruim 46 procent aan dat men buren durft aan te spreken op ongewenst gedrag. En zo is met ruim 52 procent het percentage inwoners dat zich thuisvoelt bij mensen in hun buurt, aanmerkelijk lager dan in de provincie als geheel (bijna 58 procent). Landelijk is dit percentage ruim 61 procent.

In stedelijke gebieden is de sociale samenhang - de mate waarin mensen binnen een groep zich verbonden voelen - over het algemeen minder dan op het platteland. En aangezien Stad veel invloed heeft op de provinciale cijfers, kan dat volgens Ter Steege ook meespelen.

'Zo zie je bijvoorbeeld ook dat Flevoland een lage sociale cohesie heeft, en die cijfers worden enorm beïnvloed door Almere.'

Invloed van bevingsproblematiek

Op de vraag of de aardbevingsproblematiek nog enige invloed heeft op de cijfers, geeft Ter Steege aan dat die problematiek natuurlijk veel invloed heeft op het leven van mensen.

'Maar ik durf niet te zeggen of de cohesie daar beter of slechter van wordt. Dit soort problematiek kan verschillen tussen mensen verder verdiepen, maar het kan ook zijn dat het de cohesie versterkt omdat je samen opstaat tegen wat er allemaal in de provincie gebeurt.'

