Dit is het definitieve ontwerp van De Zwarte Doos in Stad

Ook het ontwerp is klaar. De afgelopen tijd is daar het nodige aan veranderd: in het eerste ontwerp werd gekozen voor erkers aan de voorgevel; die zijn nu helemaal vervangen door aluminium kozijnen. Het kenmerkende zwarte grindbeton blijft grotendeels behouden.

Driehonderd appartementen

Het voormalige kantoorgebouw van de Sociale Dienst wordt volledig omgebouwd tot appartementencomplex, met daarin driehonderd zelfstandige woningen. Dat is een stuk meer dan de 180 appartementen uit de eerste schatting. De meeste appartementen zullen door studenten worden bewoond.

Het gebouw heeft een oppervlakte van 15.500 vierkante meter en is twaalf verdiepingen hoog. Van de oude naam is deels afscheid genomen: het architectenteam doopt het gebouw om tot de 'Black Box'.

Op de eerste tot en met de achtste verdieping komen 225 jongerenwoningen. De Belgische pandeigenaar Xior houdt de verhuur onder zich. Op de negende tot en met de elfde verdiepingen komen appartementen van 70 en 90 vierkante meter. De bovenste verdieping zal bestaan uit meerdere penthouses, van tussen de 90 en 100 vierkante meter groot.

Een impressie van een appartement in de 'Black Box' (Foto: Team 4 Architecten)

Nieuwe voorgevel

De voorgevel van het pand krijgt een geheel nieuwe uitstraling en wordt opgehoogd en naar voren gehaald. Het architectenbureau wil dat het pand beter aansluit bij de buurt en de omliggende panden; daarom krijgt het pand meerdere ingangen vanaf de straatkant.

Zo komt de nieuwe voorgevel van De Zwarte Doos eruit te zien (Foto: Team 4 Architecten)

Op de begane grond is volgens het architectenbureau nog 1500 vierkante meter over. Die ruimte wordt in de toekomst mogelijk gebruikt om een werk- of fitnessruimte van te maken.

Parkeren, maar dan anders

Het parkeerdek aan de achterkant aan de Witte de Withstraat wordt gesloopt. In de laatste fase van de bouw wordt daar plaats gemaakt voor appartementen.

Toekomstige bewoners kunnen nog steeds gebruik maken van het parkeerterrein, gelegen op het lagere dek. 'We verkleinen de parkeergelegenheid, omdat we willen inspelen op de jongere doelgroep. We zien dat steeds meer mensen bijvoorbeeld gebruik maken van deelauto's', zegt directeur Tjalling thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg van Team 4 Architecten.

De achterkant van het pand, zonder het parkeerdek (Foto: Team 4 Architecten)

De sloopwerkzaamheden zijn op dit moment al in volle gang. Het oude interieur wordt volledig gestript. 'We hopen in het tweede deel van volgend jaar de eerste bewoners te kunnen verwelkomen.'

Historie

De Zwarte Doos werd tot 2013 gebruikt door de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Groningen. Sindsdien staat het pand leeg. Het ontwerp is in 1976 gemaakt door het Groningse bureau Van Linge en Kleinjan, dat daarna verder ging onder de naam Team 4 Architecten. In 2019 kocht de Belgische studentenhuisvester Xior het gebouw voor 46 miljoen euro. De ontwikkelaars lieten in het begin weten dat het gebouw alleen voor de zakelijke verhuur zou worden gebruikt, maar die plannen zijn bijgesteld, toen bleek dat er sprake was van woningnood onder studenten.

