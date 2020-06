Noorderpoort: praktijkonderwijs ook volgend jaar nog grotendeels digitaal

De horecaopleiding van het Noorderpoort in Groningen kreeg vandaag bezoek van staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Van Veldhoven sprak met studenten en leerkrachten over het praktijkonderwijs in coronatijd.

Op de school, die zit gevestigd in het stadion van FC Groningen, worden op dit moment de praktijkexamens afgenomen. 'Wij proberen zo goed mogelijk vorm te geven aan onderwijs in deze nieuwe tijden', zegt voorzitter van het College van Bestuur Wim van de Pol. 'Dat betekent dat we met maar heel weinig studenten tegelijk op school mogen zijn. Ongeveer een derde, of eigenlijk nog minder.'

Spreiden

Na het bezoek aan de school liep Staatssecretaris Van Veldhoven met een delegatie richting treinstation Europapark. Van Veldhoven maakt zich vooral druk over het aantal studenten dat gebruik maakt van het openbaar vervoer om bij de school te komen.

Om het openbaar vervoer de aankomende tijd toegankelijk te houden wil ze dat de lessen zoveel mogelijk verspreid over de dag worden aangeboden. 'Vroeger gingen we met zijn alles tussen zeven en negen, in de spits, in de bus, trein of metro zitten en dan zaten die studenten als haringen in een ton. Dat kan nu niet meer, maar als we die starttijden een beetje spreiden, dan hebben we best wel ruimte in ons openbaar vervoer', zegt Van Veldhoven.

'Grootste deel nog steeds digitaal'

Het Noorderpoort heeft ervoor gekozen om voorrang te geven aan de studenten die eindexamen doen. Andere praktijklessen zijn daardoor geschrapt, of worden digitaal gegeven. Dat zal volgend schooljaar zo blijven. 'Er zullen meer praktijklessen kunnen worden gegeven door spreiding van lessen over de dag, maar het grootste deel zal nog steeds digitaal gaan', zegt Van de Pol.

'Snel duidelijkheid'

Van Veldhoven reageerde tijdens het bezoek ook nog even op de touringcaroperators die aan hebben gekondigd zich niet aan de corona-richtlijnen te houden. De bedrijven willen met 30 passagiers in een bus gaan rijden in plaats van de toegestane 12 tot 25.

'Touringcars vallen niet direct onder het openbaar vervoer en dus niet onder mijn bewind, maar ik begrijp best van de touringcaroperators dat ze willen weten onder welk regime dan wel? En in wat zijn wij dan anders dan het vliegtuig en de trein? Het is belangrijk dat daar snel een antwoord op komt', aldus Van Veldhoven.

Eerder op de dag was Van Veldhoven ook nog in het UMCG. Het academisch ziekenhuis probeert zoveel mogelijk werknemers uit de auto te krijgen en op de fiets naar het werk te laten komen.

Lees ook:

- Hoofdbrekens bij mbo-instellingen over inrichting praktijkonderwijs