Reizigers krijgen 'kap d'r veur'-mondkapjes uitgereikt op Hoofdstation

De actie wordt gehouden omdat het sinds 1 juni het verplicht is om in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen.

Goed voorbereid

Maar echt nodig lijkt het niet, want volgens directeur Wilko Mol van het OV-bureau Groningen Drenthe zijn de meeste reizigers goed voorbereid. 'Iedereen draagt eigenlijk wel een mondkapje. Het zit misschien niet zo lekker, maar mensen doen het wel.'

Het team van de Veiligheidsregio op het Hoofdstation, met rechts directeur Wilma Mansveld (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Het op en af doen van het mondkapje is een belangrijke handeling, die nog veel mensen verkeerd doen, zegt Mol. 'Je doet hem altijd om door middel van de elastieken, je pakt dus nooit de stof vast met je handen. Dat gaat nog wel eens mis.'

Een voorbij lopende reiziger is blij met de actie. 'Ze vertelden mij net dat dit mondkapje beter zit. Van het mondkapje dat ik gebruik, word ik erg benauwd. Dus ik ga het gelijk uitproberen.'

Bescherming

Het dragen van een mondkapje helpt vooral bij het beschermen van een ander, benadrukt Mol. 'Als jij in de incubatietijd zit en je hoest of niest, dan blijven de meeste virusdeeltjes in het mondkapje zitten.'

Deze ov-reiziger is al goed beschermd (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Buschauffeurs hoeven geen mondkapje te dragen. 'Mensen stappen achterin en komen niet bij de chauffeur in de buurt. Die heeft dat dus niet nodig.'

Ondertussen neemt het aantal passagiers in de bus steeds meer toe, ziet Mol. 'We zitten nu op ongeveer 25 procent, in het begin van de crisis was dat nog 10 procent. We zien met name goede bezettingen op de Q-lijnen in de stad. Alleen naar Zernike nog niet, maar er gaat natuurlijk nog bijna niemand naar de hogeschool.'

De uitdeelactie op het Hoofdstation gaat door zolang de voorraad strekt.

Lees ook:

- Met een mondkapje op de trein in: hoe moet dat nu met de stationskoffie?