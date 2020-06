Touringcarbedrijven in nood door corona: 'Als dit zo doorgaat, gaan we straks allemaal kapot'

Als dit nog drie, vier maanden duurt zijn we allemaal kapot.’ Dat zegt directeur Adrie Oostenbrug van autobusbedrijf Doornbos in Groningen.

De vierhonderd touringcarbedrijven met 11.000 chauffeurs in Nederland staat het water aan de lippen door de coronacrisis.

Vergeten

Waar we weer met honderden tegelijk in het vliegtuig mogen stappen en waar we ‘gewoon’ de bus of trein weer kunnen nemen, mogen er geen ‘gewone’ uitstapjes gemaakt worden met een touringcar. De sector voelt zich vergeten door het Rijk.

‘We hebben als branche een protocol gemaakt om weer te kunnen rijden en dat is afgekeurd door het ministerie. Dat betekent dat we door de 1,5 meter maatregel alleen met veertien passagiers in de bus mogen reizen. Dat is simpel. Dat kan niet uit’, vertelt Oostenbrug.

Vervangend vervoer

Doornbos heeft zo’n dertig chauffeurs aan het werk. Een deel van de bussen is uit de verzekering en belasting gehaald om zoveel mogelijk kosten te besparen. ‘Wij hebben het geluk gehad dat we in de maand mei werden ingezet als vervangend vervoer voor de trein tussen Groningen en Assen en Groningen en Winschoten. Maar veel collega’s staan sinds maart al stil.’

Het treinverkeer rijdt inmiddels weer gewoon van en naar Stad en daardoor staan nu alle bussen stil van Doornbos. 'Onze agenda voor de komende maanden is leeg.'

Onverkoopbaar

Het bedrijf maakt net als vele andere slachtoffers van de coronamaatregelen gebruik van de NOW-regeling, het Noodfonds werkgelegenheid. Maar die regeling heeft niet het eeuwige leven.

Oostenbrug: ‘Kijk ik heb alle respect voor wat de overheid heeft gedaan tegen de corona en ze hebben het ook best goed gedaan, maar wat er nu gebeurt, is krom. Vliegtuigen met 350 passagiers mogen wel en een bus met vijftig mensen mag niet. Hetzelfde geldt voor een theater. Wel met z’n allen in een vliegtuig maar niet in een theater. Dat kun je niet verkopen.'

Duitsland

Wat Oostenbrug ook steekt, is dat er dertig kilometer verderop in Duitsland wel gewoon wordt gereden met touringcars. ‘Dat betekent dat als we bijvoorbeeld een trip naar Duitsland zouden maken, we met drie bussen met veertien mensen erin naar de grens bij Bad Nieuweschans rijden en dan de reis met één bus met vijftig passagiers verder gaat. Dat is best wel zuur’, vindt Oostenbrug.

Ook vervoert Doornbos mensen die in de offshore werken. ‘Dat is een groep van 22 man. Die moeten we nu met twee bussen rijden. Dat is toch geen doen..’ Ook schoolreisjes is op deze manier voor het bedrijf geen doen.

Lobby

Waarom het coronaprotocol van de touringcarbranche is afgekeurd, weet Oostenbrug niet. ‘Wij hadden bedacht dat we met halfvolle bussen konden gaan rijden, waarin de passagiers aan de raamkant zitten met mondkapjes. Dan kunnen we dertig mensen vervoeren. Dan spelen we net quitte. Dan kunnen we tenminste vooruit’.

Maar dat zit er dus voorlopig niet in. Ondertussen is de touringcarlobby in Den Haag in volle gang. ‘Actievoeren ben ik niet voor’, zegt Oostenbrug stellig. ‘Dan kunnen we met vijftig kilometer per uur met drie bussen naast elkaar gaan rijden op de snelweg. Maar daar krijg je alleen maar last van wat betreft de publieke opinie’.

Omvallen

Ondertussen vreest Oostenbrug voor de toekomst van zijn bedrijf. Als dit zo blijft, dan gaan er in september, oktober bedrijven omvallen en ik vrees voor een aantal collega’s nog wel eerder.’

Een groep collega-touringcarbedrijven elders in het land heeft aangekondigd om vanaf vandaag al met dertig mensen in de bus te gaan rijden en vanaf 1 juli met volle bezetting. Zij kunnen zich niet vinden in de afkeuring van het touringcarprotocol.

‘Wat collega’s willen doen, moeten ze gewoon doen. Wij houden ons aan de RIVM-maatregelen en de collega’s uit Drenthe en Friesland die ik gesproken heb, doen dat ook.'

