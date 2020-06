85-jarige tenniskampioen verrast door schoolkinderen

En dat mocht - ondanks corona - natuurlijk niet geruisloos voorbijgaan. Het stel werd toegezongen door basisschoolleerlingen van De Negen Wieken, die maandag allemaal weer tegelijk naar school gingen.

'Het was fantastisch. Het was één grote verrassing', zegt Warringa. De 85-jarige tenniskampioen was thuis koffie aan het drinken toen hij naar buiten werd geroepen. 'Toen was het feest goed aan de gang. Er stonden allemaal schoolkinderen en er was een grote draaiorgel. Het was prachtig om te horen.'

Dikke smok

Warringa is dus al zestig jaar getrouwd met Minke en werd vanochtend wakker met een smok van vrouwlief. 'Zestig jaar, dat mag dan ook wel een dikke smok wezen he', grapt hij.

Warringa heeft geen cadeautje gekocht, ter ere van hun diamanten huwelijk. 'Ik heb haar verder niks gegeven. We hebben elkaar geholpen vanmorgen. En we waren heel blij en dankbaar dat we deze dag mogen vieren.'

Warringa heeft dankzij de schoolkinderen een fijne dag, maar vindt het wel vervelend dat ze dit jubileum niet kunnen vieren met de eigen (achter)kleinkinderen. 'Dat is een behoorlijke groep en die konden we vandaag niet bergen. We zouden een feestdag hebben, maar die is nu verplaatst. We vieren het als mijn vrouw 85 jaar wordt. '

