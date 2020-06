De Koffiecorner #84 (met o.a. Gudde): 'Darfalou van VVV is een goeie spits voor de FC'

Deze week is dat Michiel Jongsma, hoofd van Opta Sports in Nederland. Hij weet dus cijfermatig alles van FC Groningen. Met hem evalueren we het afgelopen seizoen en nemen we doelwit Mark Diemers onder de loep.

Ook clubwatcher Stefan Bleeker praat mee. FC Groningen-directeur Wouter Gudde laat zijn licht schijnen over het reddingsplan van het betaald voetbal dat vrijdag is gepresenteerd.

-Michiel Jongsma: 'Als je zijn spelhervattingen niet uitbuit, moet je je afvragen of Diemers dat geld waard is'

-Martin Drent: 'Ik weet zeker dat dat hier een publiekslieveling wordt'

-Stefan Bleeker: 'Diemers zegt nu ook naar andere clubs te luisteren, het duurt erg lang'

-Michiel en Martin: 'Darfalou van VVV is een goeie spits voor de FC'

-Wouter Gudde: 'Het is nu niet uit te sluiten dat er in het reddingsplan restricties komen op transfers'

-Niiwino Geertsema: 'Waarom werkt dat maar niet bij FC Groningen, spelers als Hrustic, Bacuna en Rorije?'

