Lieke en haar klasgenoten mogen weer samen naar school: 'Leuker dan met de halve klas!'

Lieke: 'Ik vind het best wel leuk, maar ook best wel spannend, want ik heb de ene helft van de klas ik weet niet hoeveel weken niet gezien.' Moeder Marian Beltman heeft een dubbel gevoel bij het weer naar school gaan van haar kinderen, want gezellig was het wel dat ze thuis waren. Blij is ze vooral dat ze weer aan werken toekomt.

En dat thuisonderwijs kan ze ook wel missen: 'Je hebt alle kennis ook niet meer altijd honderd procent paraat. Dan moet je je inlezen, even nadenken hoe zit dit allemaal. Dan is het wel fijn dat de leerkracht dat stuk weer op zich neemt en ik me weer kan richten op mijn eigen werk.'

Koeien

Op BS De Kronkelaar krijgt meester Roeland een elleboogboks van Lieke en een uitbundig 'goedemorgen!'. Binnen in het lokaal is het een gezellige chaos. Meester Roeland Bosch: 'Het zijn net koeien die voor het eerst de wei ingaan. Sowieso, de hele school bruist weer van de energie.'

Afscheid

Op het schema staan alweer allerlei serieuze zaken, zoals een dictee en rekenen. Voordat daar aan wordt begonnen, wordt eerst nog even doorgenomen wat er wel en niet kan voor deze groep acht.

De klas wil graag op een leuke manier afscheid nemen van school, maar het kamp en de musical kunnen niet doorgaan. Als alternatief maken ze een film.

Meester Roeland heeft meer goed nieuws: de traditionele erehaag gaat door en misschien het slapen op school ook. 'We hebben nog vier weken te gaan en ik ben blij dat we kunnen toewerken naar een mooi afscheid voor hun. Het zou wel heel jammer zijn als dit schooljaar als een kaarslicht uit zou gaan.'

Corona

In het lokaal is niet veel te merken van het coronatijdperk waarin we leven. De tafels staan in een u-vorm, zoals ze de afgelopen weken niet stonden, maar dat is het enige.

Afstand houden is voor meester Roeland niet te doen vindt hij en bang is hij ook niet. De kinderen hoeven onderling sowieso geen afstand te houden. Lieke: 'Het voelt als normaal, als voor corona, alsof het weg is. Je weet dat het er wel is, maar je merkt het nu niet. Dat maakt het wel weer fijn om gewoon in de klas te zijn.'

