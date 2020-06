Bestuursvoorzitter Martini Ziekenhuis luidt noodklok: 'Deze onduidelijkheid loopt de spuigaten uit''

Ook het Martini Ziekenhuis kan, dankzij de coronacrisis, de begroting over het jaar 2020 de prullenmand in gooien. En wat de nabije toekomst brengt is onduidelijk. 'We hebben nog geen idee wie straks de rekening krijgt', zegt bestuursvoorzitter Hans Feenstra.

Hoeveel inkomsten het Martini Ziekenhuis de voorbije maanden is misgelopen ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden? '50 procent', Feenstra. 'Door het opschalen van de covid-zorg, hebben we de normale zorg voor zo'n vijftig procent moeten afschalen. We zijn de afgelopen maanden dus 50 procent van onze inkomsten misgelopen.'

Behoorlijke inslag

Inmiddels heeft het ziekenhuis de reguliere zorg weer kunnen opschalen. Daardoor zit het ziekenhuis inmiddels weer op 70 tot 80 procent van de zorg.

Maar, houdt Feenstra voor: 'Zolang we te maken hebben met die anderhalvemetermaatregelen, kun je op bijvoorbeeld de poliklinieken niet de aantallen mensen kwijt die we voor de coronacrisis nog konden helpen. Dit is dus een behoorlijke aanslag op onze begroting van dit jaar.'

Feenstra beseft dan ook dat het geen kwestie is van de zware maanden die nu achter het ziekenhuis zou liggen. En wat dat voor consequenties heeft, blijft gissen.

Heel onzeker

'Dat is de vraag. Daar zijn we heel onzeker over. Veel partijen - waaronder VWS, de verzekeraars en de vereniging van ziekenhuizen - zijn daarover in gesprek, maar dat schiet dus echt absoluut niet op. Er moet de komende weken écht duidelijkheid komen over de gemaakte kosten.'

Want er zijn de afgelopen tijd veel extra kosten gemaakt, terwijl daar gederfde inkomsten tegenover staan. 'Om nog maar te zwijgen over de periode van straks, waarin we het aantal ic-bedden weer moeten opschalen, vanwege de tweede golf die er aan komt. Het houdt natuurlijk wel een keer op. Want het kan natuurlijk niet blijven duren dat wij plannen maken, zonder te weten wie de rekening betaalt. Die onduidelijkheid loopt de spuigaten uit.'

Patiënten niet de dupe

Wat de patiënten van die kwetsbare financiële situatie gaan merken? 'We willen voorkomen dat de patiënt hier ook maar iets van merkt', zegt Feenstra. 'Het laatste wat we willen, is dat de patiënten hier de dupe van worden. Zover zal het dus ook niet komen.'

Wel zal het Martini Ziekenhuis z'n eigen organisatie gaan doorlichten. 'We zullen gaan kijken waar een aantal zaken anders of minder kunnen, maar dat zal niet ten koste gaan van de patiënten.'

Wie zal dat betalen?

Wie de rekening uiteindelijk zal moeten betalen? Feenstra: 'Weet ik niet. Maar linksom of rechtsom zal er betaald moeten worden, zoals de crisis betaald moet worden en zoals de KLM ook gered moet worden. De vraag is hoe? De verzekeraars zouden een deel uit hun reserves willen betalen, maar het kan ook zo zijn dat een deel rechtstreeks terecht komt bij het Rijk.'

De onduidelijke die daarover heerst verbaast Feenstra. 'Want iedereen betaalt dezer dagen nog wel gewoon z'n zorgpremie, maar over de kosten en gederfde inkomsten is nog steeds geen duidelijkheid. En dat schuurt bij alle ziekenhuisdirecteuren. Dit kan niet nog drie maanden zo doorgaan.'

Ommelander Ziekenhuis

Ziekenhuizen krijgen dit jaar uitstel tot oktober om hun jaarverslag in te leveren.

Ommelander Ziekenhuis Groningen maakt van dat uitstel gebruik. Het ziekenhuis wil nu alleen kwijt dat er vertrouwen is in de landelijke compensatieregeling die nog in de maak is. Het ziekenhuis verwacht daar rond 1 juli meer duidelijkheid over.

