Vertraging parlementaire enquête gaswinning ligt op de loer

De Tweede Kamer wil uiterlijk deze week het Wetsvoorstel Versterking Groningen krijgen van het kabinet. Lukt dat niet, dan is het maar de vraag of de wet voor de zomer behandeld kan worden en dat kan weer gevolgen hebben voor de parlementaire enquête over de gaswinning.

In maart vorig jaar stemde de Tweede Kamer unaniem voor een parlementaire enquete over de gaswinning. Die zou van start gaan zodra aan een aantal voorwaarden is voldaan. Een daarvan is het wettelijk verankeren van de schadeafhandeling en de versterking in het aardbevingsgebied.

Wet Versterking Groningen laat op zich wachten

De schadeafhandeling is wat dat betreft geregeld, maar de Wet Versterking Groningen laat nog altijd op zich wachten. Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken kondigde meermaals aan dat de wet voor de zomer behandeld kon worden. Maar in de Eerste Kamer lukt dat sowieso niet meer en voor de Tweede Kamer is het nog afwachten.

De Tweede Kamer heeft daarom op verzoek van Sandra Beckerman (SP) het kabinet nu verzocht om de wet uiterlijk komende vrijdag naar de Kamer te sturen.

Tweedeling

'Het is van groot belang dat we de wet spoedig krijgen’, zegt het SP-Kamerlid. Zij waarschuwt onder andere voor een tweedeling in het aardbevingsgebied. 'Bovendien is nu niet alleen de wet vertraagd, maar daarmee ook de parlementaire enquête.’

Kamerlid Tom van der Lee van GroenLinks diende in maart vorige jaar de motie in om tot een parlementaire enquête te komen. Hij hoopt nog altijd dat de wet snel komt en de enquête dus niet vertraagd wordt.

‘Ik begin er bijna ieder debat over’, zegt Van der Lee. ‘In de Eerste Kamer wordt de behandeling van de wet over de zomer heen getild, maar als de wet in de Tweede Kamer behandeld is kun je na de zomer beginnen met een opdrachtformulering voor de enquete.’

Meer vertraging

Lukt het niet om de wet voor de zomer in de Tweede Kamer te behandelen, dan zorgt dat volgens de twee Kamerleden tot nog meer vertraging. ‘Want het is natuurlijk allemaal al behoorlijk vertraagd’, aldus Van der Lee.

Hij wil er voor waken dat er pas dit najaar een begin kan worden gemaakt. ‘Dan zit je al behoorlijk dicht op de verkiezingen.’

Lees ook:

- Tweede Kamer unaniem voor parlementaire enquête gaswinning

- Alles over aardbevingen in Groningen