FC-directeur Gudde: ‘Het lijkt alsof de meeste kikkers in de kruiwagen zitten’

Afgelopen vrijdag heeft de KNVB een noodplan ingediend bij het ministerie van VWS om het betaald voetbal in Nederland overeind te houden. Algemeen directeur Wouter Gudde van FC Groningen is blij dat er vanuit één mond wordt gepraat.

‘Het is fijn dat morgen het gehele voorstel bij de clubs komt te liggen', zegt Gudde. 'Het is enorm uitgebreid en beslaat zo’n 250 pagina’s. Daarin staan onder andere protocollen. Ik ben blij dat het in ieder geval gezamenlijk, namens alle partijen, is ingediend. Het lijkt alsof de meeste kikkers in de kruiwagen zitten.’

Zeven stappenplan

Het zeven stappenplan dat is ingediend is erop gericht om vanaf 1 januari 2021 weer met publiek te spelen. Verder staat erin hoe en wanneer de clubs weer normaal kunnen trainen, oefenwedstrijden kunnen spelen, maar dus ook weer kunnen spelen voor toeschouwers. Tevens vragen de clubs de overheid om financiële steun.

Hoe dat eruit komt te zien is nog niet helemaal duidelijk, maar er wordt maximaal 140 miljoen euro gevraagd. Als dat wordt goedgekeurd kunnen de clubs die geld nodig hebben kiezen uit drie opties. Er kan gekozen worden om de NOW-regeling te verlengen. clubs kunnen een krediet aanvragen met veel restricties zoals beperkingen op de transfermarkt, of er kan een lening worden aangevraagd.

Overheid eerst akkoord

‘Die drie opties zullen uitgewerkt gaan worden, maar dan moet de overheid uiteraard eerst akkoord gaan’, verduidelijkt Gudde. ‘De uitgebreide uitleg van dit plan volgt in de loop van de week.’

Dat er komend seizoen gestart wordt zonder publiek lijkt op dit moment vrijwel zeker. Bij FC Groningen werd eerder al aangeven dat er dan zo’n 400.000 euro per wedstrijd door de club wordt misgelopen.

‘Dat is financieel loodzwaar’, vertelde Gudde eerder vandaag in de podcast De Koffiecorner. ‘We kunnen zelf gelukkig met ons eigen vermogen een stukje opvangen. Maar hoe langer we zonder publiek spelen, hoe harder we geraakt worden.’

