UMCG onderzoekt technieken om negatieve gedachten te beïnvloeden (update)

Het UMCG wil weten wat het effect is van verschillende therapeutische technieken om sombere gedachten te beïnvloeden. Die gedachten spelen een belangrijke rol in de terugval in een depressie.

Mensen die er gevoelig voor zijn hebben vaak last van aanhoudende negatieve gedachten, ook wanneer de depressieve periode voorbij is. Zij denken herhaaldelijk en bijna automatisch negatief over zichzelf, over hun toekomst, over de wereld.

Wanneer mensen in therapie zijn, wordt vaak met verschillende therapievormen aan deze gedachten gewerkt.

Twee technieken

Er worden twee technieken onderzocht: mindfulness en fantaseren. Mindfulness richt zich op het accepteren en loslaten van (negatieve) gedachten, terwijl fantaseren zich meer richt op het stimuleren van positief denken.

Het is al bekend dat beide therapieën werken, maar niet hoe precies en welke techniek voor wie het meest geschikt is.

Personalisatie

Volgens onderzoeker Marlijn Besten werken de therapieën wel in grote groepen, maar lang niet bij iedereen. 'In de toekomst wil je het toepassen voor iedereen. Daarom moeten we weten voor wie welke therapie werkt. Dan kan je beter bepalen wat voor iemand werkt.'

Door de therapieën verder te bekijken hoopt ze ook te kunnen voorspellen wat voor wie gaat werken. 'We gaan in het onderzoek veel individuele kenmerken meenemen. Dan gaan we kijken of we dat in kaart kunnen brengen.' Het is niet de bedoeling dat er nieuwe therapie bedacht wordt, maar de huidige therapieën moeten persoonlijk in kaart gebracht worden.

Het onderzoek duur nog één à twee jaar.

Dit bericht is aangepast met een reactie van de onderzoeker.