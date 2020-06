Stikstofadvies Remkes: LTO Noord bezorgd, Groningen Seaports afwachtend

Het Adviescollege Stikstofproblematiek, onder leiding van Remkes, vindt dat de stikstofuitstoot over tien jaar niet met een kwart, maar met de helft moet worden teruggebracht. Bovendien zou dat niet een streven, maar verplicht moeten zijn. Het adviescollege vindt bijvoorbeeld dat eigenaren van intensieve veehouderijen aan de rand van natuurgebieden moeten worden uitgekocht, of ze dat nu willen of niet.

Voorzitter Trienke Elshof van LTO Noord ziet de bui al hangen: 'Wij maken ons zorgen over de ruimte die we krijgen maar we zijn ook verbaasd, want we baseren ons in de wetgeving tot nu toe op de kamerbrieven die afgelopen jaar zijn geschreven. Waarom zou je nu ineens het ambitieniveau verhogen zonder dat je weet hoe dit uitpakt?'

Het zal straks aan de provincies zijn om het regionaal beleid de doelstellingen te halen. Dat betekent volgens Elshof dat er dus ook regionale verschillen ontstaan: 'In de provincie Groningen zijn er maar twee natuurgebieden die meetellen, in Drenthe zijn dat er veertien. Dat zou betekenen dat daar bijna niks meer kan. Bovendien is het voor provincies nu al moeilijk om keuzes te maken.'

Directeur Cas König van havenschap Groningen Seaports is allang blij dat er nu duidelijkheid gloort over de ruimte die de industrie in de Groningse havens straks krijgt:

'Het perspectief was er helemaal uit. Het afgelopen jaar kon ik mogelijke investeerders niet vertellen wat er wel of niet zou kunnen. Dat was vreselijk. Er is weliswaar geen enkel geval bekend dat een investeerder daarom is afgehaakt, maar je weet niet hoeveel zich nu helemaal niet gemeld hebben. Duitsland en België hebben enthousiast ingehaakt op de uitspraak van de raad van State, vorig jaar.'

Dat het nu aan de provincies is om, ingepast in het klimaatbeleid, ook de stikstofwet te vertalen in regionaal beleid is volgens König gunstig.

'Tenminste, ik hóóp dat het gunstig is. En in ieder geval denk ik dat we straks eindelijk weten waar we aan toe zijn. We vinden het als Groningen Seaports belangrijk dat de natuur zich kan herstellen. Niet voor niets hebben we de hoeveelheid stikstof ten opzichte van 1990 al met 70 procent teruggedrongen. Maar wij vinden uiteraard dat de bedrijvigheid wel de ruimte moet krijgen.'

