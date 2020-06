Fledderus gaat er nog steeds van uit dat Diemers naar FC Groningen komt

FC Groningen heeft met Fortuna Sittard en Mark Diemers enige tijd geleden een mondelinge overeenkomst bereikt over de transfer van de 26-jarige middenvelder. De transfer van Diemers leek dan ook in kannen en kruiken. Enige struikelblok was een doorverkooppercentage, dat de speler van Fortuna Sittard zou ontvangen op het moment dat hij getransfereerd zou worden.

Opgelost

‘Fortuna wilde dat hij dat liet vallen’, zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus. ‘Dat was een probleem tussen Fortuna en Diemers, maar dat is nu opgelost.’

‘We wilden zelfs nadenken over een langer contract, zodat wij dat bedrag voor onze rekening konden nemen’, vervolgt de technische man van FC Groningen. ‘Het zou eigenlijk te gek voor woorden zijn, maar toen we dat wilden doen kregen we te horen dat Feyenoord zich had gemeld.’

Dat bevestigd de algemeen directeur van Fortuna Sittard, Ivo Pfennings. ‘Er stond nog een laatste punt open, maar dat is ook akkoord. We zijn er met Groningen over uit, dus wat ons betreft kunnen we tekenen.’

Geen optie

De Trots van het Noorden was voor de coronacrisis eigenlijk geen optie voor Diemers volgens Fledderus. ‘We zijn heel goed op de situatie ingesprongen, want Groningen was voor de crisis niet in beeld. Ik vind het ook niet correct als mensen zeggen dat we niet goed ermee om zijn gegaan, want we zijn juist heel pro-actief geweest. Er was een goede klik en we hebben een goede presentatie gegeven, dat resulteerde uiteindelijk in dit mondelinge akkoord.’

Toch kan er op het laatste moment een kink in de kabel komen, omdat Feyenoord zich bij Diemers heeft gemeld. De Rotterdammers willen de middenvelder met momenteel nog een éénjarig contract ook overnemen van de Limburgers. De club van Dick Advocaat heeft zich op dit moment alleen bij Diemers, maar nog niet bij Fortuna gemeld.

'We zijn eruit met Groningen', zegt Pfennings. 'FC Groningen en een aantal andere clubs waren concreet, maar Mark gaf aan dat hij graag naar Groningen wilde. Wij hebben ook nog niks van Feyenoord vernomen.'

‘We gaan er niet vanuit dat dit een probleem oplevert’, zegt Fledderus. ‘Ik ben gewend dat als ik mijn woord geef, dat ik ook echt mijn woord geef. We gaan van het goede van de mens uit.’

Heel kinderachtig

Zelf wil de hoofdpersoon niet veel over de situatie zeggen. ‘Ik ben momenteel geen heel open persoon’, geeft Diemers aan. ‘Ik vind het ook heel kinderachtig, maar ik wil even niks zeggen op dit moment. Het lijkt me verstandig dat mijn zaakwaarnemer iets naar buiten brengt. Ik wil me echt even afzijdig houden.’

Toch vindt Fledderus dit uiteraard geen fijne situatie. ‘Ik wil afwachten hoe dit zich ontwikkelt, maar dit is niet fijn. Als je zo dichtbij de finish bent, denk je dat je de finish ook bereikt.’

Voor de spelmaker van Fortuna Sittard ligt in Groningen een contract voor drie jaar klaar.

Maandagavond was de zaakwaarnemer van Diemers niet bereikbaar.

