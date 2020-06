Jonge Leekster vist explosief uit water naast Gorechtkade (update)

Het bleek te gaan om een rookmortiergranaat. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is uit Soesterberg gekomen en heeft het explosief op een veilige plek tot ontploffing gebracht.

Niet het eerste explosief

Het projectiel in de Gorechtvijver was overigens niet het eerste explosief dat Scheffer vond. Vorig jaar duikelde hij tijdens vakantie in Duitsland ook al een bom op. Dat deed hij echter met behulp van een metaaldetector. Maandagavond was hij in de weer als magneetvisser.

Het is de tweede keer in korte tijd dat de EOD in onze provincie in actie komt. Zondagavond stuitte een magneetvisser in Haren ook al op een explosief. Dat werd vervolgens door de EOD onschadelijk gemaakt.

Dit bericht is aangevuld met het soort granaat en met het nieuws dat de granaat tot ontploffing is gebracht.

