Schippers van de bruine vloot in de problemen: 'Ik moet dit jaar mijn spaarpot maar omdraaien'

De schippers van de zogeheten bruine vloot, die hun historische zeilschepen verhuren voor onder meer bedrijfsuitjes, waddentochten, schilderscursussen en schoolreisjes zijn door de coronacrisis zwaar in de problemen geraakt.

'Omzetverlies van honderd procent'

Zij mochten de eerste maanden helemaal niet varen en sinds 1 juni alleen nog met kleine gezelschappen. Daardoor komen er niet of nauwelijks inkomsten binnen maar de kosten van bijvoorbeeld het onderhoud gaan onverdroten door.

Een van de gedupeerde schippers is Jan Velthuis van zeilschip Mars, dat aan de Hoge der A in Stad ligt. ‘Ik heb de afgelopen maanden een omzetverlies van honderd procent. Ik vaar met grote gezelschappen en die boeken vaak een jaar van tevoren. Die hebben allemaal afgebeld.’

Kunstenaars op het wad bij zeilschip Mars (Foto: Eigen foto)

Ondertussen gaan de kosten wel door voor Velthuis. ‘Deze week krijgen we nieuwe waterreservoirs en aan een oud schip is altijd wel wat. Op jaarbasis praat je gauw over tienduizenden euro's.’

Hollands trots

Nu mag Velthuis wel weer met kleinere gezelschappen het water op. ‘Dat is best lastig want wij zijn gehouden aan de anderhalfmeterregel. Neem alleen maar het hijsen van de zeilen. Dat is hartstikke lastig als je afstand moet houden’.

De schipper voelt zich net als zijn collega’s in de steek gelaten ‘Wij zijn een unieke vloot voor Europa. Het Rijk vergeet zijn Hollands trots. Dat is toch hartstikke jammer.’

Verknocht

Het schip de Mars werd gebouwd in 1924 op scheepswerf Mulder in Stadskanaal. ‘Het was het eerste prototype van de Groninger kustvaarder. Een schip met een zeil en een hulpmotor. Dat was voor die tijd echt nieuw.’

Het interieur van zeilschip Mars (Foto: Eigen foto)

In 1996 bouwde Velthuis het schip om voor de recreatievaart. Ik vaar eigenlijk mijn hele leven al. Maar aan de Mars ben ik echt verknocht.’ De schipper moet er dan ook niet aan denken dat hij zijn schip moet verkopen door de crisis. ‘Gelukkig varen we al heel lang. Dan moeten we dit jaar onze spaarpot maar omdraaien.’

Voor Pampus

Velthuis vindt dat het Rijk in de coronacrisis met twee maten meet. ‘Je kunt het vergelijken met de touringcarchauffeurs. Wij zitten in hetzelfde schuitje. Je mag wel vliegen en in de stadsbus zitten maar we mogen niet met dertig in een schip. Of terrasjes met 100 man, dat mag ook.’

De noodlijdende schippers van de bruine vloot gaan zich laten gelden. ‘Er gaan tientallen schepen voor Pampus liggen. In dit geval ook letterlijk voor Pampus (historisch forteiland in het IJmeer bij Amsterdam - red). Meer symbolische kan het niet’, meent Velthuis. Dinsdagmiddag om 14.00 uur gaan 175 historische zeilschepen bij het eiland Pampus voor anker. De schepen laten een 'oorverdovend lawaai en getoeter' horen.

De schipper hoopt dat het Rijk met een noodfonds komt om de bruine vloot te redden. Dat de Stad zo zijn romantisch visitekaartje voor altijd kan behouden.