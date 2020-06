Teijin-vestiging Delfzijl blijft buiten schot bij reorganisatie

Maandag werd bekend dat Teijin Aramid in drie jaar tijd tientallen banen kwijt wil op de vestiging in Emmen. Het bedrijf wil efficiënter gaan werken, liet het weten. Daarmee kan het de kostprijs laag houden en de concurrentie het hoofd blijven bieden.

In Emmen kost het volgens FNV-vakbondsbestuurder Janwillem Compaijen tussen de 110 en 150 arbeidsplaatsen, van de 700 in totaal. Hij schat dat veertig mensen met gedwongen ontslag naar huis worden gestuurd.

Winstmaximalisatie

In Emmen worden vezels en garen gemaakt van aramide. De grondstof hiervoor wordt geproduceerd in Delfzijl. ‘Voor die vestiging heeft de reorganisatie geen gevolgen’, zegt Compaijen.

Teijin Aramid is volgens de FNV-bestuurder ’een zeer goed renderende organisatie waar heel goed verdiend wordt’. De ingreep in Emmen heeft volgens hem dan ook niks te maken met negatieve factoren zoals een slechte markt. ‘De reden is winstmaximalisatie.’

Opmerkelijk is dat de herstructurering in Emmen gelijk op gaat met grootschalige investeringsplannen die de multinational heeft in zowel Emmen als Delfzijl. Voor beide vestigingen ligt een plan van circa 100 miljoen euro gereed.

Teijin Aramid: Goed presterende fabrikant van supervezel

Teijin Aramid is een multinational met het hoofdkantoor in Arnhem en drie fabrieken in Nederland: Delfzijl en Emmen en een kleine productielocatie in Arnhem. Belangrijkste product van Teijin is de aramidevezel, een buitengewoon sterke kunststofvezel, vijf keer sterker en lichter dan staal. In Delfzijl wordt het halffabricaat geproduceerd voor de aramidevezel die in Emmen wordt gemaakt en onder de naam Twaron wordt verkocht.