Oorzaak van onwelwordingen bij Belastingdienst nog onduidelijk (update)

Het is nog altijd onduidelijk, waardoor dinsdag acht medewerkers van de Belastingdienst in Groningen onwel zijn geworden.

De brandweer heeft ook na verschillende metingen geen afwijkingen in de luchtkwaliteit kunnen vinden in het pand aan de Kempkensberg. Behalve de Belastingdienst is ook DUO hier gevestigd. Het hele pand is uit voorzorg ontruimd.

Er zijn verschillende luchtmonsters naar het RIVM gestuurd voor nader onderzoek. De medewerkers, die dinsdag onwel werden, waren duizelig en misselijk. Zij zijn eerst voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn inmiddels weer thuis

De onwel geworden personen bevonden zich op twee verschillende verdiepingen van het pand.

Gebouw ontruimd

In het kantoorgebouw is een vreemde lucht geroken. De brandweer voerde verschillende metingen uit om te achterhalen of er bepaalde stoffen zijn vrijgekomen. Omdat die metingen nog geen duidelijkheid hebben gegeven over de oorzaak van de lucht, is kort na 13.00 uur besloten het volledige pand te ontruimen.

In totaal waren er 348 mensen aanwezig in het gebouw. Zij zijn verzocht thuis verder te werken.

Volgens een woordvoerder van de brandweer wordt het pand nu 'minutieus onderzocht' om de oorzaak van de onwelwordingen te achterhalen.

Dit bericht is bijgewerkt na de melding van de brandweer dat de oorzaak van de onwelwordingen nog niet achterhaald is.